Dainik Bhaskar Dec 22, 2019, 06:30 PM IST

टीवी डेस्क. रियलटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन शो के इतिहास का सबसे बुरा सीजन बनता जा रहा है। हाल ही में शो के प्रतिभागी अरहान खान और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच हुए झगड़े के दौरान अरहान की धमकी शो के दर्शकों को नागवार गुजरी। जिसके बाद लोगों ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस और शो के मेकर्स से अरहान पर एक्शन लेने की मांग की है।

Arhan threatened @sidharth_shukla " Chai nahi seedha acid phekunga iske muh pe" @MumbaiPolice please arrest this criminal inside the @BiggBoss house. He is threatning on national tv that he will throw acid on #SidharthShukla infront of @BeingSalmanKhan #BB13 #BiggBoss13 pic.twitter.com/OndwkYBqXU

पुलिस को टैग कर रहे यूजर्स : दरअसल शो में रश्मि देसाई और सिद्धार्थ ने वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान झगड़ा करते हुए एक-दूसरे के चेहरे पर चाय फेंकी थी।

शो की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें अरहान यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि- "चाय नहीं, तेजाब ही फेकूंगा मुंह पर। समझ में आती है।"

This statement of Arhaan should be taken very seriously. Most of the acid attack crimes have happened after the accused has threatened to do the same. Please arrest #ArhaanKhan #MumbaiPolice. This is very serious. He is saying on national television.