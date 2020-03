दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 04:05 PM IST

टीवी डेस्क. कोरोनावायरस के चलते मुंबई में बॉलीवुड और टीवी शोज की शूटिंग 31 मार्च तक कैंसिल कर दी गई है लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी शूटिंग रोकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार से शूटिंग जारी रखने की अपील की है। असित ने लिखा, @mybmc @bmcmumbai @MaharashtraCmo, हमें जारी सर्कुलर्स पर कोई क्लेरिटी नहीं मिल रही है। अचानक फिल्मसिटी में हमें शूट नहीं करने दिया जा रहा है। हम सेट पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं और छोटी यूनिट में काम कर रहे हैं। सर कल तक शूटिंग की इजाजत दे दीजिए।

⁦@mybmc⁩ ⁦@bmcmumbai⁩ ⁦@MaharashtraCmo⁩ Sir,🙏🏻 we are not getting any clarity about this circulars.suddenly filmcity not allowing us to shoot.We are following preventive guideline to keep hygiene on set and working with smaller unit.Sir,please allow till Tomm pic.twitter.com/H5ips2Jsnr