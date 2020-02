Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 01:43 PM IST

टीवी डेस्क. बेयर ग्रिल्स के नए शो 'इन टू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर को बेयर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। जिसमें वे रजनीकांत के साथ कर्नाटक के जंगलों में नजर आ रहे हैं। टीवी पर डेब्यू करने जा रहे रजनीकांत ने 28 से 30 जनवरी के दौरान बांदीपुर टाईगर रिजर्व में शूटिंग की थी। इसके बाद यहां अक्षय कुमार ने भी बेयर के साथ शो के लिए शूट किया था।

Preparing for @Rajinikanth’s blockbuster TV debut with an Into The Wild with Bear Grylls motion poster! I have worked with many stars around the world but this one for me was special. Love India. #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/kFnkiw71S6