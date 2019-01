Bharti Singh Stuck In Heavy Snowfall : 2 दिन से एक ही जगह फंसी हैं कॉमेडियन भारती सिंह, ट्वीट कर बताया - कोई मदद नहीं कर रहा, ये भी नहीं पता आगे क्या होगा

एंटरटेनमेंट डेस्क. कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) बर्फबारी में फंस गई हैं। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया (Harsh Limbachiyaa) में हैं। भारती सिंह ने एक ट्वीट कर बताया है कि वो दो दिनों से वहां फंसी हैं और कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। दरअसल 4 जनवरी को भारती की फ्लाइट कैंसल हुई। भारती ने एक एयरलाइन का नाम लेते हुए लिखा है कि - ''मैं इसके कस्टमर केयर सर्विस से बेहद निराश हूं। श्रीनगर से हमारी फ्लाइट दो दिन पहले कैंसल हुई। कोई मदद नहीं कर रहा है। यहां तक कि ये भी नहीं बता रहा कि आगे क्या होगा। हम फंस गए हैं। बहुत बुरा अनुभव है''। बर्फबारी के कारण श्रीनगर से संपर्क टूटा...



बता दें कि बर्फबारी के कारण श्रीनगर से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सड़क से भी श्रीनगर का संपर्क फिलहाल टूटा हुआ है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर जवाहर टनल पर भी बर्फ जमा है। इससे न इधऱ से वाहन जा रहे हैं न उधर से आ रहे हैं।

Highly disappointed with @goairlinesindia customer service. Our flight got cancelled from Srinagar, and it has been two days to it. Nobody is ready to help us or even assist us with what happens next. We have been stranded. Bad experience with #GoAirIndia