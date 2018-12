Big Boss 12 की ट्रॉफी जीतने की खुशी में दीपिका कक्कड़ ने किया ढोल की थाप पर डांस, पति शोएब ने भी दिया साथ, सास ने किया बहू को Kiss, सोशल मीडिया पर मिल रहीं बधाई

एंटरटेनमेंट डेस्क. रियलिटी शो बिग बॉस 12 (Big Boss 12) की ट्रॉफी टीवी की सिमर के नाम से फेमस दीपिका कक्कड़ (Dipika kakar) को मिली। दीपिका को विनर ट्रॉफी के साथ 30 लाख रुपए की राशि ईनाम भी मिली। जीत की खुशी में दीपिका ने , मीरा रोड स्थित अपने घर के बाहर ढोल की थाप पर खूब डांस किया। डांस में दीपिका का साथ पति शोएब इब्राहिम ( Shoaib Ibrahim) ने भी किया। दीपिका-शोएब का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है। वीडियो देखकर फैन्स दीपिका को जीत की बधाई दे रहे हैं। एक वीडियो और सामने आया है, जिसमें दीपिका की सास उन्हें किस करतीं नजर आ रही है।

श्रीसंथ के फैन्स है निराश कर रहे दीपिका को ट्रोल

दीपिका के विनर बनने के बाद श्रीसंथ (Sreesanth) के फैंस एक्ट्रेस को सोशल मीडि‍या पर ट्रोल कर रहे हैं। ट्विटर पर #worst winner dipika, #baised show, #worst winner makkhi ट्रेंड में हैं। फैंस दीपिका की जीत से निराश हैं उनपर निशाना साध रहे हैं। एक्ट्रेस ने इस बात को काफी पॉजिटिव लिया है। दीपिका ने इंटरव्यू में कहा- 'कोई बात नहीं, जब आप शाइन करते हो तो लोग आपकी आलोचना भी करते हैं'।

Dipika Kakkar is the most boring and fake contestant ever in the big boss history but since she's the face of colors she's been awarded with the trophy. Romil and KV are the real winners #BiggBoss12Finale