Dainik Bhaskar Jan 17, 2020, 02:11 PM IST

टीवी डेस्क. बिग बॉस-13 में इन दिनों फैमिली वीक चल रहा है, जिसके चलते करीब चार महीने बाद कंटेस्टेंट्स को अपने घरवालों से मिलने का मौका मिल रहा है। इस बात से वे बेहद खुश भी हैं हालांकि इस दौरान जब रश्मि देसाई ने वहां अपने भाई के बच्चों (स्वस्तिक और भव्या) को देखा तो वे उनसे मिलकर रोने लगीं। इससे पहले ये खबर थी कि रश्मि से मिलने के लिए उनकी मां आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें रोता देख शुक्रवार को ट्विटर पर #YouAreNotAloneRashami ट्रेंड करने लगा। इस दौरान लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए उनके साथ सहानुभूति जताई और उन्हें अपना सपोर्ट दिया।

शो में रश्मि जब अपने भतीजे-भतीजी को देखती हैं तो वे बेहद खुश हो जाती हैं और उन्हें गल लगा लेती हैं। शो में आने के बाद दोनों बच्चों ने सिद्धार्थ और रश्मि के बीच दोस्ती भी करा दी। इस बीच जब बाकी कंटेस्टेंट्स के घरवाले आते हैं तो रश्मि इमोशनल हो जाती हैं और सिद्धार्थ उन्हें संभालने जाते हैं। वे उन्हें सपोर्ट करते हुए उन्हें पानी भी पिलाते हैं।

सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स

