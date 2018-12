Dainik Bhaskar Dec 25, 2018, 02:22 PM IST

टीवी डेस्क. बिग बॉस 12 के घर में आज क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा। क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान सभी कंटेस्टेंट को उनके परिजनों की तरफ से भेजे गए गिफ्ट दिए जाएंगे। सीक्रेट सैंटा टास्क के दौरान दीपिका कक्कड़ को उनके पति शोएब इब्राहिम द्वारा भेजा गया एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। इस गिफ्ट को पाकर दीपिका खुशी से झूम उठती हैं।

उर्वशी रौतेला होंगी स्पेशल गेस्ट: शो के मेकर्स द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, बिग बॉस के घर में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए एक स्पेशल गेस्ट की एंट्री होगी। ये स्पेशल गेस्ट उर्वशी रौतेला होंगी। पिछले तीन महीने से अपने घरवालों से दूर रहने वाले कंटेस्टेंट के लिए घर वालों की तरफ से भेजे गए गिफ्ट को लाकर उर्वशी सैंटा साबित होंगी। कलर्स टीवी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, उर्वशी दीपिका कक्कड़ को उनके पति शोएब द्वारा भेजा गया निकाह का दुपट्टा गिफ्ट के तौर पर देंगी। पिंक कलर के इस दुपट्टे को पाकर दीपिका की खुशी से उछलने लगती हैं।

The housemates are on cloud nine after receiving some special presents from the stunning @urvashimrautela . Are you watching the masti? #BB12 #BiggBoss12 pic.twitter.com/d9MOOea4sK