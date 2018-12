Dainik Bhaskar Dec 16, 2018, 06:49 PM IST

टीवी डेस्क. बिग बॉस 12 में रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड टेलिकास्ट होगा। अपनी फिल्म जीरो का प्रमोशन करने कल आए शाहरुख खान आज भी शो में नज़र आएंगे। शो के दौरान सलमान और शाहरुख एक गेम खेलगें। इस गेम में शाहरुख और सलमान को बारी-बारी से एक ऐसी चीज बेचनी होगी जो वे खुद देख नहीं सकते। उन सामानों को बेचने के क्रम में शाहरुख और सलमान एक-दूसरे के सवालों के जवाब भी देगें। उनके जवाब बड़े ही मनोरंजक होंगे और दर्शकों को हंसाएंगे।

शाहरुख के रंग में रंगे दिखेंगे दीपक: कल का शो काफी हंगामेदार रहा। कल सलमान ने घरवालों की जमकर क्लास ली थी। लेकिन आज का शो काफी धमाकेदार होगा। शो के दौरान दीपक ठाकुर शाहरुख के रंग में रगें नजर आएंगे। वे शाहरुख के गाने रंग दे तू मोहे गेरुआ पर परफॉर्म करेंगे। उनकी परफॉर्म देख कर शाहरुख स्तब्ध रह जाते हैं। गाने पर परफॉर्म करते समय दीपक चेहरे को पीले रंग में रंगते भी दिखाई देंगे। यह देख शाहरुख जब उनसे पूछते हैं कि यह क्या है तो दीपक बताते हैं कि हल्दी है।

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Dec 16, 2018 at 2:37am PST

देखने को मिलेगा एक एलिमिनेशन: सलमान ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस हफ्ते किसी न किसी कंटेस्टेंट को घर से बाहर जाना ही होगा। इस बार एलिमिनेशन के लिए रोहित सुचांती, सोमी खान और करणवीर बोहरा को नॉमिनेट किया गया है। हालांकि, द खबरी के मुताबिक, आज के शो में रोहित सुचांती को बिग बॉस के घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

