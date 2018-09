Bigg Boss के घर में दो कंटेस्टेंट के बीच बढ़ रही है नजदीकियां, एक-दूसरे को छेड़ना और साथ टाइम स्पेंड करना बन गया है रुटीन, दोनों माइक बंद कर भी बात करते देखे गए

एंटरटेनमेंट डेस्क. ' 12' के घर के अंदर अब प्यार-मोहब्बत का माहौल शुरू गया है। खबरों की मानें तो कॉमनर कंटेस्टेंट शिवाशीष मिश्रा और कृति वर्मा इस सीजन के पहले कपल बनने वाले हैं। बिग बॉस के वैरिफाइड ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें शिवाशीष और कृति मस्ती करते और एक-दूसरे को छेड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कृति, शिवाशीष को छेड़ रही है तो शिवाशीष भी कृति को वर्कआउट करते समय परेशान करते नजर आ रहे हैं।



सलमान ने भी दोनों को लेकर किया था कमेंट

वीकएंड के एपीसोड (रविवार) में ने भी दोनों के बीच पनप रहे प्यार को जिक्र किया था। उन्होंने कहा था घर में कौन क्या कर रहा है ये सब दिख रहा है।

- सोमवार को एपिसोड में कृति ने शिवाशीष को तंग करने के लिए पूल में धक्का दे दिया था और उनका माइक गिला हो गया था।

- घरवालों ने इस बात को लेकर कृति को डरा दिया था। फिर कृति ने शिवाशीष से माफी भी मांगी।

- हालांकि, कृति की हरकत पर शिवाशीष बिलकुल भी उनपर नाराज नहीं हुए।

Kya #ShivashishMishra aur #KritiVerma ke beech ye khatti-meethi nok-jhok hai shuruat ek pyaar bhare rishtey ki? Catch all the fun tonight at 9 PM! #BB12 #BiggBoss12 pic.twitter.com/TXu3AUVyLV