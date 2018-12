80 दिन बाद 'बिग बॉस' के घर से जसलीन को दिखाया गया बाहर का रास्ता, 37 साल बड़े भजन सिंगर को ब्वॉयफ्रेंड बताकर ली थी शो में एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क. कॉन्ट्रोवर्शियल शो के मेकर्स ऑडियंस के लिए एक बड़ा ट्वीस्ट लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले वीक किसी को भी घर से बेघर नहीं किया था इसलिए इस बार दो कंटेस्टेंट जसलीन मथारू और मेघा धाडे को एलिमिनेट किया जा रहा है। द खबरी ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। 80 दिन बिग बॉस के घर में रही जसलीन...



- 28 साल की जसलीन मथारू ने 37 साल बड़े भजन सिंगर अनूप जलोटा के साथ शो में एंट्री ली थी। दोनों ने सभी के सामने अपनी रिलेशनशिप स्वीकार की थी। ये सुनकर सभी को शॉक्ड लगा था। रिलेशनशिप को लेकर दोनों का घर में खूब मजाक उड़ा था। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने दोनों को खूब ट्रोल किया था।

- हालांकि, घर से बाहर आने के बाद अनूप जलोटा ने अपनी और जसलीन की रिलेशनशिप को फेक बताया था। उन्होंने कहा था कि ये सब उन्होंने बिग बॉस के कहने पर किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जसलीन के पिता केसर मथारू खुद चाहते थे कि वे उनकी बेटी के साथ बिग बॉस के घर में जाए। जसलीन को पता चला था कि अनूप उनकी रिलेशनशिप को फेक बता रहे है तो वे काफी नाराज हुईं थीं। हालांकि, 80 दिन घर में रहने के बाद जसलीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।



सलमना ने किया था मेघा पर कमेंट

रिपोर्ट्स की मानें तो मराठी बिग बॉस की विनर रही मेघा धाडे भी इस बार घर से बेघर होने वाली है। मराठी शो जीतने के बाद उन्हें बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई थी। हालांकि, वे शो में कुछ खास नहीं कर पाई। सलमान तक ने उनपर कमेंट करते हुए कहा था कि मेघा कहीं दिख ही नहीं रही।

