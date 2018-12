Bigg Boss 12: दीपिका के शो जीतते ही भड़की श्रीसंथ की मैनेजर, कहा- फेक शो की फेक विनर, उम्मीद है नॉन डिजर्विंग जीत के बाद चैन से सो रही होगी

मुंबई. 'ससुराल सिमर का' (Sasural Simar ka) में लीड रोल से पॉपुलर हुईं दीपिका कक्कड़ (Deepika Kakkar) ' 12' (Bigg Boss 12) की विनर बन गई हैं। ट्रॉफी के साथ प्राइजमनी के रूप में उन्हें तीस लाख रुपए मिले हैं। लेकिन दीपिका एक शो जीतते ही विवाद भी शुरू हो गया है। एक ओर जहां श्रीसंथ (Srisanth) की मैनेजर रोनिता कृष्णा शर्मा (Ronita Krishna Sharma ) ने दीपिका को फेक विनर बताया है तो वहीं, 'भाबीजी घर पर हैं' (Bhabiji Ghar Par Hain) की पूर्व अंगूरी भाभी (Angoori Bhabhi) और ' 11' (Bigg Boss 11)की विनर रहीं शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) भी हैरान हैं। शिल्पा ने शो के मेकर्स पर भड़कते हुए दीपिका को मक्खी (Makkhi) बताया है। पहले नजर डालते हैं रोनिता कृष्णा शर्मा के बयान पर...

- रोनिता ने ट्वीट में लिखा है, "अगली बार से सिर्फ सम्मानीय लोगों को चुने और की जगह सत्संग करें या फिर दीपिका माता का हलवा शो करें। दीपिका तुम यह बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थीं। फेक शो की फेक विनर। पक्षपात और फेवर किया गया। उम्मीद है कि आप यह नॉन डिजर्विंग जीत पाकर चैन से सो रही होगी।" श्रीसंथ के कुछ फैन्स भी कलर्स चैनल पर लानत भेज रहे हैं।

अब नजर डालते हैं शिल्पा ने क्या कहा

- शिल्पा ने अपने ट्वीट में लिखा है, "आजकल सभी प्रोडक्ट बनावटी आते हैं। यहां तक कि मक्खी मारने के भी। सुना है शो के मेकर्स ने भी मिलावटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मक्खी ('ससुराल सिमर का' में कुछ समय के लिए दीपिका ने मक्खी का रोल भी किया था) पूरा सीजन भिनभिनाती रही और आखिर में मक्खी जीत गई। इसलिए ट्रॉफी भी ब्रेक हो गई।" जब एक यूजर ने लिखा, "मैम श्रीसंथ के फैन्स का दिल टूट गया। हमने बहुत मेहनत की थी।" तो शिल्पा ने जवाब देते हुए कहा, "वह इस शो के लिए नहीं बना, लेकिन उसने यह शो बनाया है। वह इंटरनेशनल प्लेयर है। बस देखते जाओ...जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।" बता दें कि ' 12' के टॉप 2 में दीपिका कक्कड़ और श्रीसंथ शामिल थे। लेकिन दीपिका ने श्रीसंथ को शिकस्त देते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

श्रीसंथ की पत्नी ने की यह अपील

- श्रीसंथ की पत्नी भुवनेश्वरी ने अपील की है, "मेरे प्रिय श्रीसंथ के फैन्स, कृपया हतोत्साहित न हों। हमने अपना बेस्ट दिया और आप सभी हमेशा हमारी फैमिली का हिस्सा रहोगे। श्रीसंथ बहुत बड़े दिलवाले हैं और आज उन्होंने यह बात फिर साबित कर दी। आज उन्होंने अपना निस्वार्थ भाव दिखाते हुए कहा कि वे दीपिका के जीतने पर ज्यादा खुश होंगे। इसलिए अपने आप पर गर्व करो।"