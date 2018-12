बिग बॉस 12 : गौहर खान के दिए टास्क को करने से किया श्रीसंथ ने मना और की बदतमीजी, सोशल मीडिया यूजर्स निकाल रहे भड़ास, बोले- 'कितना घमंडी और बदमिजाज है' : Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो ' 12' फिनाले की ओर बढ़ रहा है। हर कंटेस्टेंट शो का विनर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसी बीच ' 7' की विनर रही कंटेस्टेंट्स से मिलने पहुंचती हैं। सभी घरवाले गौहर को देखकर बेहद खुश होते हैं। गौहर सभी को कुछ न कछ टास्क देती हैं। श्रीसंथ, गौहर के दिए टास्ट को करने से मना कर देते हैं और उनसे बदतमीजी भी करते हैं। श्रीसंथ की हरकत देख सोशल मीडिया यूजर्स उनपर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। यूजर्स बोले- 'कितना घमंडी और बदमिजाज है'। आपको बता दें कि का ये एपिसोड आज रात (26 दिसंबर) प्रसारित होगा। इसका प्रोमो शो के मेकर्स द्वारा जारी किया गया है।

- बीबी होटल टास्क के दौरान जहां दीपिका ठाकुर को चाय बनाने का टास्क देती है वहीं, करणवीर बोहरा की शर्ट उतरवा देती हैं।



- गौहर, श्रीसंथ को टास्क देती है कि वे दीपिका कक्कड़ से उनके निकाह का दुपट्टा और शोएब का जैकेट स्टोर रूम में रखने के लिए कहे। श्रीसंथ टास्क करने से मना कर देते हैं।



- गौहर जब श्रीसंथ को समझाती है कि ये एक गेम है तो वे भड़क जाते हैं और गौहर से बदतमीजी करते हैं।



- श्रीसंथ का बिहेवियर देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा- 'श्रीसंथ का विनर बनने लायक नहीं है' तो एक ने कमेंट किया- 'श्रीसंथ को पता नहीं गेस्ट से कैसे बिहेव किया जाता है, वो कितना घमंडी, बदतमीज और बदमिजाज है'। एक अन्य यूजर ने लिखा- 'श्रीसंथ नेशनल टीवी पर भी गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और 12 अभी भी उसे सपोर्ट कर रहा है'।

The way #Sreesanth disrespects Others On the show The guest Who have Came recently #GauharKhan it really piss me Off. and Still People Are supporting him wow #BiggBoss12 #BB12 shame on those are supporting him — Taylor Swift (@TaySwiftie6) 26 December 2018



सपोर्ट में उतरी श्रीसंथ की पत्नी

श्रीसंथ को विनर बनाने के लिए पत्नी भुवनेश्वरी देवी ने कमर कस ली है। पत्नी ने सोशल मीडिया पर पति के सपोर्ट में मोर्चा खोल दिया है। शो के फिनाले तक वे लगातार पति के लिए वोटिंग की अपील करती रहेंगी। भुवनेश्वरी ने ट्वीट करके लिखा, 'मेरा आज का एजेंडा वोट, वोट, वोट और सिर्फ वोट फॉर श्रीसंथ है।

My Aaj ka Agenda is to vote,vote,vote vote and only vote for @sreesanth36 on just voot app...Guys let's make it our Agenda. Let's rock. #SreeFam #Sreesanth FOCUS 🏆✌🏻🤗 pic.twitter.com/gYBf5gQZHF — Bhuvneshwari Sreesanth (@Bhuvneshwarisr1) 26 December 2018

- बता दें कि घर में 6 सदस्य रोमिल चौधरी, दीपक ठाकुर, करणवीर बोहरा, श्रीसंथ, दीपिका कक्कड़ और सुरभि राणा बचे हैं। जहां सुरभि टिकिट टू फिनाले टास्क जीतकर पहली फाइनलिस्ट बन चुकी हैं वहीं, बाकी 5 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। इनमें से कोई एक सदस्य ऐसा होगा जिसे कम वोट के चलते फिनाले से पहले ही बाहर जाना होगा। फिनाले 30 दिसंबर को होगा।