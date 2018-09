Bigg Boss के घर में रो पड़े पूर्व क्रिकेटर श्रीसंथ, बाकी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें चुप कराया लेकिन फिर रोने लगे

एंटरटेनमेंट डेस्क. मोस्ट कॉन्ट्रोव्रर्शियल शो ' 12' इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। बिग बॉस के घर में रहने वाले कंटेस्टेंट्स के बारे में आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। कभी अनूप जलोटा और जसलीन मथारू तो कभी श्रीसंथ तो कभी कंटेस्टेंट के आपसी झगड़े को लेकर बातें सुनने को मिल रही हैं। हाल के एपिसोड में पूर्व क्रिकेटर श्रीसंथ ने अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताई कि खुद तो भावुक हुए ही साथ ही घरवाले भी इमोशनल हो गए। दरअसल, श्रीसंथ ने पहली बार अपने क्रिकेट बैन पर घरवालों के साथ बात की। बात करते- करते रो दिए श्रीसंथ...

- बिग बॉस के घर में श्रीसंथ ने अपने क्रिकेट करियर और बैन को लेकर बात की। उन्होंने बताया- 'मुझे क्रिकेट स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं है'।

- उन्होंने बताया- 'मैं पिछले 5 साल से स्टेडियम में नहीं गया हूं'। भावुक होते हुए श्रीसंथ ने भी कहा- 'अगर मेरे बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे होंगे तो भी मुझे ग्राउंड में जाकर उन्हें खेलते देखने की परमिशन नहीं है'।



कई बार रोए श्रीसंथ

अपनी आपबीती सुनाते-सुनाते कई बार रोए श्रीसंथ। इस दौरान उन्हें घरवालों ने संभाला भी। इतना ही नहीं ऑडियंस भी श्रीसंथ को इस हालत में देखकर भावुक हुई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी हिम्मत बांधी और उन्हें मजबूती से खड़े रहने को कहा। कई यूजर्स ने ट्वीट के जरिए श्रीसंथ का हौसला बढ़ाया।

- एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा- 'श्रीसंथ आप रोएं नहीं। आप अच्छा कर रहे हैं। आपको पता नहीं आपके फैन्स की संख्या भी बढ़ गई है'। एक यूजर ने लिखा- 'आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए'।



स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन बैन

सितंबर 2013 में श्रीसंथ पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन बैन लगाया गया था। और उसी महीने उनकी भुवनेश्वरी से शादी होने वाली थी। शादी तो दूर श्रीसंथ जिंदगी से ऊब चुके थे। लेकिन ऐसे वक्त में भी भुवनेश्वरी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। श्रीसंथ ने एक इंटरव्यू में बताया था- 'बैन लगने के बाद मैं सोचने लगा था कि मैं फिर से खेलूंगा या नहीं। मैं उस समय अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगा था। मैंने उस समय अपने माता-पिता के बारे में भी सोचा फिर मुझे लगा कि उनके 3 और बच्चे हैं और मैं नहीं होऊंगा तो भी वो मेरे बगैर रह लेंगे'।

आज है वीकएंड का वार

शनिवार-रविवार को वीकएंड का वार हैं। शो के होस्ट कंटेस्ट्स की रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर होंगे। आपको बता दें कि बिग बॉस ने घरवालों से काल कोठरी में भेजने के लिए 3 कंटेस्टेंट के नाम मांगे थे। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो करणवीर बोहरा, निर्मल सिंह और रोमिल ने खुद का नाम आगे कर दिया। इसके बाद बिग बॉस ने गलत डिसीजन लेने किए इन तीनों को काल कोठरी में भेज दिया। साथ ही इन तीनों को अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है।