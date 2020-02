Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 07:19 PM IST

टीवी डेस्क. सलमान खान के विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' का ग्रैंड फिनाले कल यानी 15 फरवरी को टेलीकास्ट होगा। घर में 5 कंटेस्टेंट्स सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, आरती सिंह, पारस छाबड़ा और शहनाज गिल बचे हैं और इनमें से किसी एक के सिर विजेता का ताज सजेगा। पहले चर्चा यह थी कि इस शो को दो सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। इस बीच 'बिग बॉस' के आधिकारिक ट्विटर हैंडल घोषणा की गई है कि शनिवार को शो ग्रैंड फिनाले टेलीकास्ट होगा।

