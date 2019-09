Dainik Bhaskar Sep 28, 2019, 09:54 AM IST

टीवी डेस्क (किरण जैन). विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 13वां सीजन 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। सलमान खान इस बार भी शो को होस्ट कर रहे हैं। शो के कई कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। दैनिक भास्कर के सूत्रों के मुताबिक, शो के मेकर्स की ओर से 9 सेलिब्रिटीज के नाम फाइनल हो चुके हैं। इनके अलावा 3 सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर भी होंगे। हालांकि, इनकी पुष्टि प्रीमियर एपिसोड में ही हो सकेगी।

सूत्रों ने कंटेस्टेंट्स के तौर पर गिनाए ये नाम

1. कोएना मित्रा: हाल ही में कोएना तब चर्चा में थी, जब उन्होंने अपने गाने 'साकी-साकी' के रीक्रिएट किए जाने पर गुस्सा जताया था। 2004 में रिलीज हुई 'मुसाफिर' कोएना की डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद वे 'एक खिलाड़ी एक हसीना', 'इंसान', 'अपना सपना मनी मनी' और 'हे बेबी' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं।

बॉलीवुड में उनका करियर ज्यादा नहीं चला तो उन्होंने बांग्ला और तमिल फिल्मों में किस्मत आजमाई। अपने करियर को फिर से संवारने के लिए वे 'बिग बॉस' का सहारा लेने जा रही हैं।

2. वाजिद खान: म्यूजिक कम्पोजर वाजिद खान 'बिग बॉस 13' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि फराह खान और नेहा कक्कड़ ने एक प्रमोशनल वीडियो में की है।

New promo: Farah Khan and Neha Kakar introduces a male contestant. Any idea who he is? #BiggBoss13 pic.twitter.com/NQDBMPYGYI