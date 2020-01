Dainik Bhaskar Jan 12, 2020, 01:30 PM IST

टीवी डेस्क. वीकेंड का वार एपिसोड्स के दौरान हाउसमेट शहनाज गिल ने सलमान से बद्तमीजी की जिसके बाद सलमान शहनाज पर बरस पड़े। इसके बाद जब शहनाज ने सिद्धार्थ और बाकी घर वालों पर इस बात का आरोप लगाया कि उनकी वजह से सलमान के सामने शहनाज की बेइज्जती हो गई है तो सलमान सीधे घर के अंदर पहुंच गए है और शहनाज को खरी-खोटी सुनाई।

#ShehnaazGill ke behaviour se ghar aaye @BeingSalmanKhan ne lose kiya apna patience! Kya hoga iska anjaam? Pata chalega aaj raat 9 baje! Anytime on @justvoot . @Vivo_India #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/xBrbiknAnm

सलमान दे चुके हैं वॉर्निंग : इसके पहले सलमान ने सबके समाने सिद्धार्थ शुक्ला को चेतावनी दी थी कि उन्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि शहनाज उनके प्यार में पड़ चुकी हैं। शहनाज ने सलमान को धोखेबाज कहते हुए घर से बाहर जाने की इच्छा जताई थी और वे रोते हुए लॉन में चली गईं थीं।

#ShehnaazGill se naraaz @BeingSalmanKhan kya karenge unhe maaf? Dekhiye aaj raat 9 baje on #WeekendKaVaar Anytime on @justvoot . @Vivo_India @AmlaDaburIndia @bharatpeindia #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/hrItE82HHQ

एक दिन पहले पहुंची थीं दीपिका : इन घटनाओं से एक दिन पहले दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छपाक का प्रमोशन करने विक्रांत मैसी और लक्ष्मी अग्रवाल के साथ बिग बॉस के घर में पहुंची थीं। जहां वे हाउसमेट्स को लेकर घर से बाहर भी गईं थीं। इसी दौरान घर की महिलाओं ने अपने साथ हुए शोषण की कहानियां भी दीपिका से शेयर की थीं।

.@deepikapadukone aaj le jayengi gharwalon ko ek special joyride par ghar se bahar!

Watch this tonight at 9 PM.



Anytime on @justvoot @Vivo_India @BeingSalmanKhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/83fXY5fbRm