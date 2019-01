Ex Bigg Boss Contestant Vikas Gupta Controversial Statement: 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट विकास गुप्ता का विवादित बयान, भारत को बताया 'दोगला' देश, विकास के बयान पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

मुंबई। टीवी रियलटी शो Big Boss सीजन 11 के कंटस्टेंट रहे विकास गुप्ता (Vikas Gupta) अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। #BeWithBeti चैरिटी फैशन शो में पहुंचे विकास ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा- जब भी में महिलाओं के साथ पुरुषों की तरह समान व्यवहार की बात आती है, तभी उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है। विकास ने आगे कहा- ''भारत एक दोगला (Double Standards) देश है। हम अपने देश को 'भारत माता' कहते हैं, लेकिन जब देश में महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं और उन्हें उनका हक देने की बात होती है तो कुछ नहीं होता। हमें महिलाओं के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें समानता का अधिकार देना ही बड़ा सुधार साबित होगा।" मेरी दादी कहती थीं- लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए...



विकास ने अपने ही घर का उदाहरण देते हुए कहा- ''कहीं और कि नहीं, बल्कि अपने घर की बात बताता हूं। मुझे याद है कि मेरी बहन का बर्थडे तब तक नहीं मनाया गया, जब तक कि वह 10 साल की नहीं हो गई। इसके बाद मैंने फैसला किया कि अपनी पॉकेटमनी से पैसा बचाकर उसका बर्थडे मनाऊंगा। इस तरह की चीजों की शुरुआत बेहद छोटी-छोटी चीजों से करनी पड़ती है।

विकास ने आगे बताया- ''बचपन में जब मेरी बहन जोर-जोर से हंसा करती थी तो मेरी दादी कहती थीं कि लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए। मैंने तब भी यह सवाल किया था कि आखिर ऐसा क्यों?

विकास गुप्ता के मुताबिक, ''मुझे लगता है कि हमारी सोसायटी में बदलाव आ रहे हैं। लेकिन लड़कों को अपनी बहनों और माताओं पूरा आदर और सम्मान करना चाहिए। हम लड़कों को यह शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। इसके बाद हम धीरे-धीरे यह बदलाव पूरे देश में कर सकते हैं।'' बता दें कि #BeWithBeti चैरिटी फैशन शो में विकास गुप्ता ने रैंप वॉक किया। उनके अलावा इस इवेंट में ऐश्वर्या सखूजा, डेलनाज ईरानी, चेष्टा भगत, महिमा मकवाना, रोहित रॉय, समीर सोनी और शरद केलकर जैसे टीवी सेलेब्रिटी भी मौजूद थे।

बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे विकास...

देश के खिलाफ बयान देने के बाद विकास गुप्ता सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। एक अन्य यूजर ने कहा- एक टीवी माफिया इंडिया को दोगला बोल रहा है। देश का कचरा साफ होना बहुत जरूरी है।

Is se aur expect b kya kr skte e.. Jiss thali me khata hai usi me ched.. Ye nd iske chamche bar bar aake India ki besti hi krte e.. Itni prblm to chhod kyun nai dete India.. 😠😠