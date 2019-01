Bigg Boss 12 के घर से निकलने के बाद श्रीसंथ का एक अलग ही चेहरा नजर आया, बेटी के साथ वीडियो देख बोले सोशल मीडिया यूजर - 'सिर्फ आपकी वजह से बिग बॉस देखा', एक ने लिखा - 'आपके जैसा डैड सभी को मिले'

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Bigg Boss 12) के घर से बाहर आने के बाद शो के फर्स्ट रनरअप रहे श्रीसंथ (Sreesanth) का कुछ अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे बेटी के साथ डांस और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर कर कैप्शन लिखा- '#mylife #daughter❣️❤️ full time # the only one who makes me dance to her tunes..❤️ #entertainment'. श्रीसंथ का वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'सिर्फ आपकी वजह से बिग बॉस देखा'। एक अन्य यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा- 'आपके जैसा डैड सभी को मिले'। अन्य यूजर्स ने भी किए कमेंट्स...

- एक यूजर ने श्रीसंथ को दुनिया का बेस्ट ह्यूमन बताया तो एक ने उन्हें कहा बॉस हमेशा बॉस ही होता है। एक ने कमेंट करते हुए लिखा- 'बिग बॉस में आपने सबसे अच्छा किया और अब खतरों के खिलाड़ी में आपको देखकर मजा आ गया'।



एक फैन ने काट लिया हाथ

बिग बॉस 12 में श्रीसंथ फर्स्ट रनरअप रहे। उनके हारने के कारण फैन्स को बड़ा झटका लगा। हाल ही में एक इंटरव्यू में श्रीसंथ ने खुलासा किया कि उनके हारने के दुख में एक फैन ने अपना हाथ तक काट लिया।



- उन्होंने बताया - 'मुझे घर से बाहर आकर पता चला कि मेरे विनर ना बनने से कई फैन्स निराश थे। इस निराशा में कुछ लोग बहुत रोए भी। कई लोग अपसेट भी हुए।

आप लोग जानते हैं कि रियल विनर मैं ही हूं'।



मुझे ही विलेन दिखाया गया

श्रीसंथ ने कहा- 'घर में बहुत कुछ होता था। कईयों का बिहेवियर मुझसे भी ज्यादा एग्रेसिव था लेकिन मुझे ही विलेन दिखाया गया'। आपको बता दें कि श्रीसंथ इन दिनों रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी-9' में नजर आ रहे हैं। इस शो के होस्ट रोहित शेट्टी हैं।