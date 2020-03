दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 02:43 PM IST

टीवी डेस्क. टीवी डेस्क. कोरोनावायरस संक्रमण के चलते बॉलीवुड में लॉकडाउन चल रहा है। बॉलीवुड के अलावा यह लॉकडाउन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में असर दिखा रहा है। बिग बॉस मलयालम सीजन 2 को कोरोना संक्रमण के चलते रद्द कर दिया गया है। रद्द होने के पहले शो 70 दिन तक चलता रहा। केरल में इस वक्त कोरोनावायरस के 27 केस सामने आ चुके हैं।

