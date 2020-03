Dainik Bhaskar Mar 05, 2020, 01:51 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'बिग बॉस तेलुगु' सीजन 3 के विनर और सिंगर राहुल सिप्लिगुंज पर बुधवार को कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें उन्हें मामूली चोटें आई हैं। घटना बुधवार रात करीब 11.45 बजे की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें अज्ञात लोगों का एक ग्रुप राहुल को बियर बोतल और घूंसों से पीटता नजर आ रहा है।

Video : Attack on Rahul Sipligunj in a Hyderabad Pub



MLA relatives are reportedly the attackers !#RahulSipligunj pic.twitter.com/HPy1EuRsIY