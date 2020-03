दैनिक भास्कर Mar 23, 2020, 06:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान अभिनेता रोनित रॉय ने एक पहल शुरू की है। वे अपनी बिल्डिंग के स्टाफ जैसे वॉचमैन, क्लीनर आदि को उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। रोनित ने अपना यह आइडिया ट्विटर पर साझा करते हुए लोगों से भी इस पहल का हिस्सा बनने की अपील की है।

Aren’t we getting a little obsessed with the Thali banging part? It’s done!!We get it!Aren’t there other pressing matters to take care of? We have started chai, buiscuit and snacks service for our building staff, watchman, cleaner etc on need basis . Request ya’ll to do the same — Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) March 23, 2020

रोनित ने लिखा है, "क्या हम थाली पीटने (रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान जनसेवा में लगे लोगों के सम्मान में) के लिए जुनूनी नहीं थे? यह हो गया। हम इसे समझ गए। क्या देखभाल के लिए अन्य दबाव वाले मामले नहीं हैं? हमने अपनी बिल्डिंग के स्टाफ वॉचमैन, क्लीनर आदि को उनकी जरूरत के मुताबिक, चाय बिस्किट और स्नैक्स की सर्विस शुरू की है। आपसे भी ऐसा करने की अपील है।"

रोनित ने आगे लिखा है, "आइए इन लोगों को बुनियादी राशन प्रदान करने के लिए कमर कस लें, जिन्हें जल्दी ही इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक बिल्डिंग में कई लोग होते हैं, जो इनकी मदद कर सकते हैं। यहां तक कि अनुभव सिन्हा के सुझाव के मुताबिक, हर घर टर्न बाय टर्न पका हुआ खाना भी बिल्डिंग सर्विस स्टाफ को दे सकता है।"

Let’s gear up to provide these people with basic rations which they will need shortly. A building society has enough people to take care of their help. Even cooked meals turn by turn from every house as suggested by @anubhavsinha can be given to building service staff. — Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) March 23, 2020

गौरतलब है कि फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, "नमस्कार दोस्तों। मुझे इनफिनिटी अंधेरी के 3-4 किलोमीटर के दायरे में कुछ वालंटियर्स की जरूरत है। ऐसे लोग जो इनफिनिटी अंधेरी के आसपास से अनाज उठाकर आसपास के तीन-चार इलाकों के जरूरतमंदो में बांटेंगे। उम्मीद है कि सप्ताह में दो बार ऐसा होगा। हम इसे विकसित रूप में देखेंगे। आपके पास जो चाहिए कि 1. आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं, किसे इसकी जरूरत है? 2. एक वाहन की अपेक्षा है। आप मेरे फेसबुक पेज पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।"

You can respond on my FB page https://t.co/sL3GR4pXKV — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) March 22, 2020

रोनित ने अनुभव की इस पहल की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, "अनुभव यह तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास एक वर्कफोर्स है, जिसका उपयोग हम फिलहाल घर पर कर सकते हैं। हम सुरक्षा के मुद्दे पर काम करेंगे। अपना नंबर भेजो। सुधीर (मिश्रा) सर के पास मेरा है। रोनित।"

Anubhav this is great. I’m in. I have a workforce that we can use that’s at home currently. We will work out the safety issue. Would like to chip in some money also. Send me your number . Sudhir Sir has mine. Ronit — Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) March 22, 2020

डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर सुधीर मिश्रा ने अनुभव की पहल की तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "अनुभव के पास महान आइडिया है। सोसाइटी के हर फ्लैट को कम से कम दो लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। सोसाइटी को यह खाना अपने गेट पर दैनिक भोगियों जैसे ऑटो ड्राइवर्स, डिलीवरी ब्वॉयज आदि के लिए रखना चाहिए। कर दो। आसान है और इसका प्रचार भी करो।"