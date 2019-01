21 साल के यू-ट्यूबर दानिश जहां के फैन लगातार कर रहे थे एक अपील जो मौत के 18 दिन बाद हुई पूरी, झुग्गियों में बीता था बचपन, अधूरी रह गई आखिरी ख्वाहिश

मुंबई. यू-ट्यूबर और रियलिटी शो 'Ace of Space' के एक्स कंटेस्टेंट दानिश जहां (Danish Zehen) के फैन्स के लिए एक अच्छी खबर है। फैन्स के लिए दानिश का इंस्टाग्राम अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया गया है। दरअसल दानिश की मौत की खबर सुनते ही उनके फॉलोवर्स ने बड़ी संख्या में पोस्ट करने शुरू कर दिए थे जिसके बाद से उनका अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया था लेकिन अब दानिश का अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया है। 'Ace of Space' के होस्ट और प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने खबर फैन्स को दी है। विकास गुप्ता ने लिखा, "थैंक्यू इंस्टाग्राम और उन सभी लोगों को भी धन्यवाद, जिन्होंने इंस्टाग्राम को दानिश जहां का अकाउंट बैक करने के लिए ट्वीट, मैसेज और कमेंट्स भेजे। बधाई हो उन सभी लोगों को जो दानिश से प्यार करते हैं और उनके जाने के बाद भी उन्हें याद करते हैं। दानिश तुम हमेशा हमारे आसपास यादों में रहोगे। तुम जहां भी रहे हमेशा मुस्कुराओ।" विकास ने इंस्टाग्राम से रिक्वेस्ट करते हुए दानिश का अकाउंट वापस एक्टिव करने के लिए एक रिक्वेस्ट नोट लिया था। 20 दिसंबर को एक शादी से लौटते वक्त 21 साल के दानिश की कार का एक्सीडेंट हुआ था और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार हवा में 20 फीट उछल गई थी। बता दें, दानिश के पास जो भी था उन्होंने अपने दम पर कमाया था। यहां तक कि स्लम एरिया में पले-बढ़े दानिश आखिरी वक्त में मुंबई के पॉश इलाके में रह रहे थे। उनका सपना था कि जल्द वो अपना घर खरीदें लेकिन दानिश की ये आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई।

3 स्पोर्ट बाइक, 3 स्कूटर और 2 कारों के मालिक थे दानिश

- दानिश ने डेथ के 7 दिन पहले ही 'होंडा जेज' कार खरीदी थी। उसके पास दूसरी कार वॉक्सवैगन और स्पोर्ट्स बाइक्स भी थीं। दरअसल दानिश के भाई गुफरान ने सलाह दी थी कि वो स्पोर्ट बाइक चलाना बंद कर दे और एक कार खरीद ले।

- दानिश को स्पोर्ट बाइक का बहुत शौक था। उसके पास 3 स्पोर्ट बाइक, 3 स्कूटर और 2 कारें थी। 15 साल की उम्र से ही दानिश ने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल तक वो सबकुछ खुद ही मैनेज करता थे।

अंबानी और ठाकरे फैमिलीज के साथ काम करते थे दानिश

- दानिश 2 से 15 जनवरी तक के लिए वेकेशन पर मलेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर और दूसरी एशियन कंट्रीज में जाने वाले थे। फ्लाइट टिकिट्स से होटल और ट्रांसपोर्टस तक सब कुछ बुक हो चुका था।

- दानिश मछली पकड़ने के बिजनेस में इंट्रेस्टेड था। यहां तक कि वह छोटे तालाबों से मछलियां लाकर बड़ी कंपनियों को बेचते थे। वो बैंकॉक और पटाया से मछलियों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करते थे।

- यही नहीं दानिश अंबानी और ठाकरे फैमिली के साथ काम कर रहे थे। वो उनके घर जाकर उनके बच्चों को मछलियां देते थे और उसके पेमेंट्स चेक इसका सबूत हैं।