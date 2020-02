Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 08:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 11' में पहुंचे। इस दौरान जब एक कंटेस्टेंट ने फिल्म 'चरस' (1976) से उनका गाना 'कल की हसीन मुलाकात के लिए' गाया तो उन्हें अपने संघर्ष के दिनों की याद आ गई। 84 साल के धर्मेन्द्र ने अपने उस दौर का जिक्र करते हुए बताया कि मुंबई में उनके पास घर नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें गैरेज में रहकर गुजारा करना पड़ा था।

महीने के 200 रुपए मिलते थे: धर्मेन्द्र

बकौल धर्मेन्द्र, "शुरूआती दिनों में मैं गैरेज में रहता था। क्योंकि मुंबई में मेरे पास घर नहीं था। मुंबई में रहने के लिए मैं एक ड्रिलिंग फर्म में काम करता था, जहां से महीने के 200 रुपए मिलते थे। एक्स्ट्रा पैसों के लिए मुझे ओवरटाइम करना पड़ता था।"

जब पुरानी यादों के चलते भावुक हुए थे धर्मेन्द्र

सितम्बर 2019 में धर्मेन्द्र सिनिंग रियलिटी शो 'सुपरस्टार सिंगर' में पहुंचे थे। शो में जब उनकी जीवन यात्रा पर आधारित एक वीडियो चलाया गया तो वे भावुक हो गए थे। वीडियो में उनके गांव, वहां का पुल और स्कूल समेत कई यादों को शामिल किया गया था। इसे देखने के बाद धर्मेन्द्र ने कहा था,"यही मैं ख्वाब देखता था यहां आने के। उस पुल पे जाता हूं तो उससे कहता हूं कि धर्मेन्द्र तू एक्टर बन गया यार।"

Dharmendra ji couldn't stop his tears when the #SuperstarSinger stage showed the world his journey and struggle to the film industry. Watch him and the #DhamakedarDeols this weekend on #SuperstarSinger at 8 PM pic.twitter.com/amhxCvpcDF