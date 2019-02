हिंदू से मुस्लिम बन दीपिका कक्कड़ ने सालभर पहले किया था ब्वॉयफ्रेंड से निकाह, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर पति के साथ मिलकर खरीदी लग्जरी कार, कीमत है लाखों में

एंटरटेनमेंट डेस्क. बिग बॉस 12 की विनर रही दीपिका कक्कड़ और टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम की शादी ने पहली सालगिरह (23 फरवरी) मनाई। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी में दीपिका-शोएब ने खुद एक लग्जरी कार गिफ्ट की है। रेड कलर की BMW X4 कार की कीमत करीब 60 लाख रुपए है। शोएब ने इंस्टाग्राम पर कार की फोटोज शेयर की है। फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा- 'Work hard with a clean heart and your dreams do take the face of reality!!! Here we introduce you all to the new member of our family!!! our first luxury car The BMW X4!!!! Our First Anniversary Gift To Ourselves!!!'. हिंदू से मुस्लिम बन की थी दीपिका ने शादी...

- दीपिका ने शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया था। वे हिंदू से मुस्लिम बन गई थीं। उन्होंने अपना नाम फैजा इब्राहिम रखा था।



दीपिका की है दूसरी शादी

शो 'ससुराल सिमर का'(2011) के सेट से दोस्त बने दीपिका और शोएब 2013 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। शोएब ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में दीपिका को 'नच बलिए' (2017) के सेट पर शादी के लिए प्रपोज भी किया था। दीपिका की ये दूसरी शादी है। दीपिका ने को-एक्टर रौनक सैमसन से 2009 में पहली शादी की थी। इस बात का अनाउंसमेंट शादी के तीन साल बाद किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच अलगाव शोएब की वजह से आया था। दोनों जनवरी 2015 में अलग हुए थे।

- दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था- 'मैं की रहनेवाली हूं। 2006 में जॉब के लिए आई थी। शुरुआत में मैं एयरहोस्टेस बनना चाहती थी। मुझे उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, खासकर साड़ी अट्रैक्ट करती थी। जेट एयरवेज के साथ मैंने 3 साल जॉब भी की, लेकिन बैक पेन की वजह से मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ी'।



- एयरहोस्टेस की जॉब छोड़ने के बाद दीपिका ने एक्टिंग में करियर बनाने की ठानी। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया और ऑडिशन्स देने लगीं। 2010 में इमेजिन टीवी का शो 'नीर भरे तेरे नैना देवी' मिला। एक साल बाद 'ससुराल सिमर का' शो में लीड रोल मिला।