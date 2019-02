पिता बना 'दीया और बाती हम' का एक्टर, पत्नी ने दिया बेटी को जन्म, वीडियो शेयर कर दी खुशखबरी

एंटनटेनमेंट डेस्क. टीवी शो ' ' में सूरज का किरदार निभाने वाले एक्टर अनस राशिद के घर नन्हा मेहमान आया है। अनस की पत्नी हिना ने सोमवार को (11 फरवरी) को बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने फैन्स के साथ ये खुशखबरी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर की। अनस ने वीडियो पर कैप्शन लिखा- 'Hi dear ones,We are blessed with a baby girl yesterday. Both mother and baby are in good health. Thank you all for your blessings and wishes. Anas Rashid'.

- वीडियो में अनस कह रहे हैं- 'हैलो फ्रेंड्स आपके लिए बड़ी खबर है। मैं एक बेटी का पिता बन गया हूं। इस खुशी के लिए मैं अपनी पत्नी, भगवान और फैमिली का शुक्रिया कहता हूं। इस मौके पर मैं क्या कहूं और कैसे रिएक्ट करूं समझ नहीं आ रहा है। बच्ची और उसकी मां खुश और स्वस्थ हैं। थैंक्स हिना..'।

