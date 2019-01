Ekta Kapoor Become Mummy Of Baby Boy : 43 साल की एकता कपूर बनीं मां, 5 दिन पहले ही हुआ बेटे का जन्म, बॉलीवुड सेलेब्स दे रहे बधाईयां

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी की ड्रामा क्वीन के नाम से फेमस 43 साल की (Ekta Kapoor) एक बेटे की मां बन गई है। उनका ये बेटा 5 दिन पहले यानी 27 जनवरी को सरोगेसी (Surrogacy) के जरिए पैदा हुआ है। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक एकता का बेटा जल्द ही घर आएगा। हालांकि, एकता ने अभी बेटे को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। हां, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर ये हिंट जरूर दी थी कि कोई घर आने वाला है। सोशल मीडिया पर मिल रही बधाईयां...



- एकता के मॉम बनने पर हंसल मेहता ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा- 'एकता कपूर आपको ढेर सारी बधाईयां।' फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता ने लिखा- 'आज सुबह की सबसे बेहतरीन खबर, बहुत-बहुत बधाई एकता। मां बनने की ढेर सारी बधाई, भगवान आपके बच्चे को सेहत और खुशियां दे।'



- 2016 में एकता कपूर के भाई तुषार कपूर के बेटे लक्ष्य का जन्म भी सरोगेसी से हुआ था। बता दें कि गुजरे जमाने के एक्टर जितेंद्र दूसरी बार दादा बने हैं।



Many congratulations and lots of love dearest @ektaravikapoor . Welcome to parenthood and joy... https://t.co/3uK93OvKEb

And this is the most heartening news this morning. Many congratulations Ekta. Welcome to the world and joy of parenting. God bless your baby with good health and lots of masti. 🤗🤗🤗 https://t.co/dG92HnK2G1