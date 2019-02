Ekta Kapoor: बेटे के साथ एकता कपूर की पहली फोटो हो रही वायरल, 7 साल पहले मां बनने का सपना लिए पहुंची थीं डॉक्टर के पास, लेकिन किसी तरह प्रेग्नेंट नहीं हो सकीं, फिर लिया इस टेक्निक का सहारा

मुंबई. टीवी प्रोड्यूसर और बालाजी टेलीफिल्म्स (Balaji Telefilms) (Ekta Kapoor) हाल ही में सेरोगेसी की मदद से मां बनी हैं। पिता जितेंद्र (Jeetendra) के असली नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रवि कपूर रखा है। अब उनके बेटे की पहली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि, इस फोटो में रवि का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एकता के चेहरे पर मां बनने के बाद का ग्लो साफ़ दिख रहा है। वे रवि के नन्हे हाथों को अपने हाथों में थामे हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य फोटो भी सोशल मीडिया पर आई है, जिसमें तुषार कपूर का बेटा लक्ष्य एकता के बेटे रवि के पालने के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इंडिया में पहली बार कोई सिंगल महिला बनी सेरोगेसी से मां...

- एकता के बेटे का जन्म 27 जनवरी को हुआ। यह पहला मौक़ा है, जब इंडिया में कोई सिंगल महिला सेरोगेसी के जरिए मां बनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एकता अपना बच्चा चाहती थीं, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। खुद एकता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि 7 साल पहले वे मां बनने का सपना देख चुकी थीं। उन्होंने लिखा था, "शुक्रिया डॉक्टर नंदिता। इसमें 7 साल लग गए।" एकता ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "डॉ. नंदिता पलाशकर, जिन्होंने एकता को पूरी प्रोसेस के तहत गाइड किया, ने बताया, "एकता कपूर मेरे पास कुछ साल पहले मां बनने की इच्छा के साथ आई थीं। हमने IUI और IVF के कई सायकल के जरिए उन्हें प्रेग्नेंट होने में मदद करने की कोशिश की। लेकिन हम सफल नहीं हो सके। तब हमने सेरोगेसी की मदद ली और 9 महीने पहले एकता का सपना साकार होना शुरू हुआ। 9 महीने बाद रविवार (27 जनवरी) उन्हें बेटे के जन्म के साथ सफलता मिली।"

पूरे टाइम मां और बेटे की हेल्थ अपडेट लेती रहीं एकता



एकता से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया, "बच्चे के पैदा होने की पूरी प्रोसेस में वे इन्वॉल्व रहीं। वे लगातार हर स्टेज पर मां और बच्चे की हेल्थ अपडेट डॉक्टर से लेती रहीं। मां बनने के लिए पीछे उनका दृढ़ संकल्प बखूबी देखने को मिला। जब बेटे का जन्म हुआ तो एकता ने ट्विटर के जरिए खुशखबरी शेयर करते हुए लिखा, "मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए यह बहुत ही इमोशनल लम्हा है। मैं मां के रूप में अपनी जर्नी के लिए और इंतजार नहीं कर सकती।"



एकता ने सोशल मीडिया पर मांगी थीं लोगों से दुआएं

- एकता ने सोशल मीडिया पर बेटे का नाम अनाउंस करते हुए लिखा था, "प्लीज नन्हे रवि के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद भेजें।" एकता ने इस मैसेज के साथ एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें लिखा था, "भगवान की कृपा से मैंने अपनी जिंदगी में कई सफलताएं देखी हैं। लेकिन कोई भी खूबसूरत आत्मा से मिली फीलिंग से बढ़कर नहीं, जो मेरी दुनिया में जुड़ गई है। मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे बच्चे के जन्म के बाद मैं कितनी खुश हूं। हर चीज आपको उस तरह से नहीं मिलती, जैसे आप चाहते हो, लेकिन हर हिचकी का समाधान है। मैंने खुद को पा लिया और आज मैं पेरेंट बनने के बाद खुद को खुशकिस्मत समझ रही हूं।"