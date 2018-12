बिग बॉस : फिनाले से महज चंद रोज पहले दीपिका ने दिया श्रीसंथ को धोखा, नॉमिनेशन में लिया भाई का नाम, दीपिका की हरकत से भड़क उठे श्रीसंथ के फैन्स

मुंबई। ' ' सीजन 12 के फिनाले में अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं। ऐसे में अब बचे हुए कंटेस्टेंट किसी भी दांव-पेच से घर में खुद को बचाए रखने की कोशिश में जुट गए हैं। अब तक खुद को बेहतर साबित करने में लगे कंटेस्टेंट का भी असली रूप देखने को मिल रहा है। फिनाले से महज चंद रोज पहले ही दीपिका ने मौका पाते ही श्रीसंथ को भी घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया। दरअसल पिछले एपिसोड में ने घर वालों को नॉमिनेशन टास्क (बीबी फायर ब्रिगेड) दिया, जिसमें तीन राउंड होने थे। इस टास्क में वक्त-वक्त पर एक हॉर्न बजता है और हर बार कंटेस्टेंट्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी एक मेंबर को नॉमिनेट करना था। दीपिका ने जिस तरह से आखिरी दिनों में श्रीसंथ को धोखा दिया, उससे श्रीसंथ के फैन्स काफी गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर दीपिका को सुनाई खरी-खोटी...



- सोशल मीडिया पर श्रीसंथ के फैन्स दीपिका को लेकर काफी गुस्से में हैं। मयंक नाम के एक यूजर ने लिखा- मैं दीपिका की वजह से बहुत निराश हूं। जिस श्रीसंथ ने दीपिका को पूरे सीजन में कभी नॉमिनेट नहीं किया, उसने श्री को नॉमिनेट कर दिया। मैं दीपिका से नफरत करता हूं।

- वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- 'दीपिका एक चालबाज औरत है। आज इसका असली चेहरा सबने देख लिया।'

- प्रभास कुमार झा नाम के यूजर ने लिखा- दीपिका ने श्रीसंथ को भाई-भाई बोलके खंजर मारा है। नॉमिनेशन से श्रीसंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन दीपिका का असली चेहरा जरूर सामने आ चुका है।



पहले भी श्रीसंथ को धोखा दे चुकीं दीपिका...

के घर से जब नेहा पेंडसे बेघर हुई थीं तो उससे पहले ने घरवालों से पूछा था आखिर किसे घर से बेघर किया जाना चाहिए। इस वक्त नेहा के साथ श्रीसंथ और करणवीर बोहरा भी नॉमिनेट थे। दीपिका ने तब भी श्रीसंथ का नाम ही लिया था। हालांकि इसके बाद श्रीसंथ ने घर में खूब हो-हल्ला मचाया था।



एक-दूसरे को भाई-बहन मानते हैं दीपिका-श्रीसंथ

दीपिका और श्रीसंथ एक-दूसरे को भाई-बहन मानते हैं। पूरे सीजन दोनों साथ मिलकर ही गेम में आगे बढ़ने की प्लानिंग करते रहे। यहां तक कि कुछ दिनों पहले श्रीसंथ की फैमिली जब शो पर आई थी तो श्री ने अपनी 3 साल की बेटी को भी दीपिका से मिलवाया था। तब श्रीसंथ की बेटी ने दीपिका को बुआ कहकर बुलाया था। शो में श्रीसंथ ने कई मौकों पर दीपिका की मदद की लेकिन आखिर में जिस तरह से दीपिका ने श्रीसंथ को धोखा दिया उससे तो यही लगता है कि ' ' में सबकुछ जायज है।

यहां देखें ट्वीट...

I am very disappointed with #DipikaKakar jis #sree Bhai ne usko pure season m kabhe nominated Nahi keya usne sree ko nominated I hate him very much as I can #Sreesanth #sreefam