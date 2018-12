बिग बॉस : सुरभि राणा के फाइनलिस्ट बनते ही फूटा लोगों का गुस्सा, किसी ने सुरभि को बताया फालतू प्लेयर तो कोई बोला- बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था

। ' 12' के ग्रैंड फिनाले में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और कंटेस्टेंट घर में आखिर तक बचे रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीते बुधवार के एपिसोड में जहां घर के सभी मेंबर्स खुद को पहला फाइनलिस्ट बनाने के लिए जद्दोजहद करते वहीं, सबसे ज्यादा हंगामा करने वाली सुरभि राणा आखिरी में बाजी मार ले गईं। सुरभि के फाइनलिस्ट बनते ही घर के सभी लोग हैरान रह गए। इस घटना का असर सिर्फ के घर में ही नहीं, बल्कि बाहर भी देखने को मिला। ' ' के इस फैसले के बाद फैंस भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर निकाली भड़ास...



सुरभि के फाइनलिस्ट चुने जाने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। लोगों को लगता है कि सुरभि घर का सबसे खराब प्लेयर है और उसी को फाइनलिस्ट बना दिया गया, जबकि श्रीसंथ, रोमिल और दीपिका कक्कड़ जैसे कंटेस्टेंट को मौका नहीं मिला। एक यूजर ने लिखा- ''सुरभि दोगली है और उसने रोमिल का इस्तेमाल घर में टिकने के लिए किया है, जिसकी वजह से वो फाइनल में है।" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ''सुरभि राणा को घर से बाहर निकाल देना चाहिए वो फाइनल में पहुंच कैसे गई।'' एक और यूजर ने कहा- ''सुरभि शो की सबसे फालतू प्लेयर है। सिर्फ जोर-जोर से चिल्लाती है लेकिन उसमें दम नहीं है। रो-रोकर सब शो जीत लेते तो फिर बात ही क्या थी।''



एक यूजर ने सुरभि को ' सीजन 12' की सबसे नेगेटिव कंटेस्टेंट बता दिया। दरअसल लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है की घर की सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को कैसे सीजन का पहला फाइनलिस्ट बना दिया गया। वहीं एक यूजर ने तो पर ही सवाल उठाते हुए कहा- 'मुझे क्यों लग रहा है कि आज खेल गए'।



'टिकट टू फिनाले' जीतने के बाद भी सुरभि को अभी सीधे तौर पर फिनाले में एंट्री नहीं मिल पाएगी। 'द खबरी' के ट्वीट के मुताबिक, सुरभि मिड वीक में होने वाले इविक्शन के दौरान एलिमिनेट भी हो सकती हैं। अगर सुरभि मिड वीक में घर से बेघर होने से बच जाती हैं तो वह इस सीजन की पहली फाइनलिस्ट बनेंगी। बता दें कि सुरभि ने में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। बता दें कि का फिनाले 30 दिसंबर को होगा।

