कश्मीर मे हुये कायरता भरे आतंकवादी हमले मे शहीद हुए वीरो को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के विरुद्ध फ़िल्म इंडस्ट्री की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए फ़ेडेरशन द्वारा *today 17 फ़रवरी (SUNDAY) 2019 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे* तक शूटिंग न करने का आव्हान किया गया है/ 17 फ़रवरी को दो घंटे के लिए काम बन्द करके शहीदो को श्रद्धांजलि देने के लिए फ़िल्म सिटी के मुख्य द्वार पर सभी फेडरेसन के साथीगण उपस्थित हुए #crpfindia #crpfjawans #CRPF #crpfkashmirattack #crpfattack #pakistanmurdabad #filmcity #filmcitymumbai #FWICE #india #indiaagainstterrorism #instagram

