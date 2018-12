चॉल में रहने वाला लड़का बना ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ का विनर, जिस काला जादू की वजह से हुआ बदनाम उसी मैजिक के दम पर बना विनर, 25 लाख की प्राइज मनी से ऑटो ड्राइवर पिता को खरीदेगा घर

. रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ में मैजिशियन जावेद खान विनर बन गए हैं। जावेद को ट्रॉफी के साथ ईनामी रकम में 25,00,000 रुपए और कार दी गई है। सिरोही, के रहने वाले जावेद स्थित मलाड(पूर्व) के पठानवाड़ी चॉल में एक छोटे से रूम में रहते हैं। कठिन परिस्थितियों से निकलकर यहां तक पहुंचने वाले जावेद ने अपने हुनर, काम, परिवार आदि के बारे में Dainikbhaskar.com से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जावेद की कॉलेज में टूट गई थी सगाई...



- जावेद बताते हैं, "ये शो जीतना मेरे लिए किसी सपने के सच होने से बड़ी चीज नहीं है। मैं के सिरोही जिले स्थित आबूरोड, वासडा से आता हूं, उनके लिए भी बड़े गर्व की बात होगी। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इतना बड़ा नाम कोई कर पाएगा।"

- पर्सनल लाइफ को लेकर जावेद कहते हैं, "मेरी पांचवी क्लास में ही सगाई हो गई थी लेकिन कॉलेज टाइम में मेरी इंगेजमेंट टूट गई। दरअसल मेरा होने वाले ससुराल पक्ष से कहना था कि तीन-चार साल के बाद ही शादी करूंगा। क्योंकि पहले स्थायी जॉब और घर बनाना चाहता हूं। पिताजी भी रिक्शा चलाते हैं, उनकी भी स्थिति सुधारनी है। लेकिन लड़की वालों ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं बहाने बना रहा हूं।"

- "मेरे ससुराल वालों ने अफवाहें फैलाई। में मेरी किसी और लड़की से शादी हो चुकी है। उनकी बातों से मेरे घर में भी प्रेशर आ गया। मेरे पेरेंट्स का भी मुझपर से विश्वास उठ गया और वो मेरा कहना तक नहीं मानते थे। पेरेंट्स वापस गांव वासडा चले गए। मैं अकेले में रहकर डिप्रेशन की तरफ जाने लगा था।"

- "ये बात चार साल पहले की है। खैर, यहीं से एक आशा की किरण जगी और मन में अपनी हॉबी पर कुछ करने का विचार आया। फिर इंटरनेट पर सर्च करके मैजिक करना सीखा। खुद का मेथड बनाया, इंजीनियरिंग का नॉलेज डाला और लोगों का अच्छा रिस्पांस आने लगा।"

- "जब मैंने अपने आपको प्रूव किया, तब उनके (लड़की वालों) रिश्तेदार मुझे सपोर्ट करने लगे। उनके सगे मामा मेरे सपोर्ट में आए। उन्होंने अपने लड़के से मेरी बहन से शादी करवाई। वे लड़की वालों से कहते कि उस टाइम आप लड़के की सुन ली होती, तब सही होता। लड़का गलत नहीं था।"

- "अब तो मां-बाप भी सिर ऊंचा और सीना चौड़ा करके लोगों को मेरे बारे में बताते हैं। अभी तो उनके लिए मेरी कामयाबी बहुत बड़ी बात है। मलाड पूर्व पठानवाड़ी चॉल में एक छोटे-से रूम में रहता था। वहां के जो लोग मेरे बारे में समझते थे कि यह सिर्फ टाइमपास कर रहा है या जुआ खेल रहा है। अब उनका भी मेरे प्रति नजरिया बदल गया है और वे सब मेरे सपोर्ट में आए और खूब वोट किए।"



10 हजार रुपए की नौकरी करते थे जावेद अब पेरेंट्स के लिए लेंगे घर

- जावेद बताते हैं, "सबसे पहले अपने पेरेंट्स की लाइफ सुधारूंगा, जो छोटे-से भाड़े के घर में रहते हैं उनके लिए घर लूंगा। इसके अलावा मुझे मैजिक को आगे लेकर जाना है। इसे कुछ अलग तरह से बनाना है।"

- " स्थिति अंधेरी में आईटी का जॉब भी करता रहूंगा। यहां चार साल से काम कर रहा हूं। उनका पूरा सपोर्ट भी है। मुझे घर से भी काम करने की छूट है। शुरुआत में मुझे कुछ 10 हजार रुपए प्रतिमाह देते थे। अभी लगभग 23 हजार रुपए मिलते हैं।"

- "मैंने मैजिक खुद से सीखा है। कहीं न कहीं मेरी जिंदगी में जो हालात थे, उसे अपना गुरू मानता हूं। जिंदगी सबसे अच्छा लेशन सिखाती है। जो भी मेरे आसपास चलता है, उससे इंस्पायर होकर अपना रूटीन बनाता हूं। उसे इमेजिन करके क्रिएट करता हूं।"

- "मैं पहला मैजिशियन हूं, जो इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंचा और जीता हूं। इसे जहां तक ले जा सकूंगा, वहां तक ले जाऊंगा। अगर अच्छे तरीके से बनाकर पेश करूंगा, तब सबको पसंद आएगा। आजकल हॉलीवुड की मूवी में भी इस तरह के मैजिक दिखाने लगे हैं।"

(उमेश कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट)

