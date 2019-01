'इश्कबाज' की एक्ट्रेस ने खुद को गिफ्ट की लग्जरी कार, कीमत है लाखों में, कारपोरेट का बेहतरीन करियर छोड़कर मां के कहने पर आई थी एक्टिंग फील्ड में

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी शो 'इश्कबाज' (Ishqbaaaz) की एक्ट्रेस रही सुरभि चांदना (Surbhi Chandna) ने साल में खुद को एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू (BMW) कार गिफ्ट की। इस कार की कीमत करीब 35 लाख रुपए हैं। उन्होंने न्यू ब्रांड कार के साथ अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा- 'A *LITTLE* Gift to myself. Happy 2019 from me and MINE to YOU & Yours'. मार्केटिंग की फील्ड से बिलॉन्ग करतीं हैं सुरभि...



- सुरभि (Surbhi Chandna) ने कभी भी नहीं सोचा था कि वे एक्टिंग की फील्ड में आएंगी। उन्होंने एमबीए किया था और कारपोरेट वर्ल्ड में काम करती थीं। लेकिन मां के कहने पर उन्होंने टीवी शोज के लिए ऑडिशन्स दिए।

- सुरभि (Surbhi Chandna) ने एक इंटरव्यू में बताया था - 'टीवी शोज के लिए ऑडिशन्स देने के बाद मुझे 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा', 'मेरी भाभी', 'कबूल है' जैसे सीरियलों में छोटे-छोटे रोल मिले। शुरुआत में मुझे शोज में सेकंड लीड रोल ही मिले'।



- उन्होंने बताया था- 'मुझे लगता था कि लीड रोल सिर्फ उन्हीं एक्ट्रेसेस को मिलता है जो दुबली-पतली होती हैं। और मैं मोटी थी। फिर मैंने खुद स्लिम करने के लिए जिम जाना शुरू किया और अपना वजन कम किया'।

- 'कबूल है' शो के बाद मुझे प्रोड्यूसर गुल खान ने 'इश्कबाज' शो लीड रोल ऑफर किया और उन्होंने मुझे अपना वेट बढ़ाने के लिए कहा। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई और मैंने फिर से वजन बढ़ाया'।



मोटापे को लेकर हुई आलोचना

सुरभि ने एक इंटरव्यू में बताया था- 'जब 'इश्कबाज' में इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे देखा तो मेरे मोटापे को लेकर आलोचना की। ये तक कहा कि मैं लीड एक्टर नकुल मेहता के सामने काफी मोटी दिखती हूं। लेकिन मैंने अपने दम अपनी पहचान बनाई'।



छोड़ चुकी है शो 'इश्कबाज'

सुरभि 'इश्कबाज' शो छोड़ चुकी है। सुरभि ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद शो से अलग होने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था, 'अगर शो लीप ले रहा है और मैं उसका हिस्सा ही नहीं हूं तो कैसे उसमें दिखाई दे सकती हूं। प्रोड्यूसर (गुल खान) ने शो की कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है'।



- सुरभि ने बताया था- 'शो में मां का ट्रैक सिर्फ एक या दो सप्ताह का था और मुझे प्रेग्नेंट भी दिखाया था। इसके बाद लीप आ गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पोर्शन में काम करना चाहिए था। मैंने अपने कैरेक्टर अनिका में कई ग्राफ देखे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने पहले ही शो में मैं मां का रोल करूंगी। एक आर्टिस्ट्स के तौर पर मुझे मां के किरदार निभाने से पहले खुद को एक्सप्लोर करना है'।