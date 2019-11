Dainik Bhaskar Nov 06, 2019, 01:37 PM IST

टीवी डेस्क. विवादित शो 'बिग बॉस 13' के होस्ट सुपरस्टार सलमान खान की उम्र को लेकर काम्या पंजाबी ने बयान दिया है। काम्या ने कंटेस्टेंट पारस छबड़ा पर निशाना साधते हुए कहा है कि 40 साल के लोग अगर बुड्ढे होते हैं तो सलमान क्या कहेंगे। शो में एक विवाद के दौरान पारस ने हाल ही में घर से बाहर हुए सिद्धार्थ शुक्ला को 40 साल का बुड्ढा कह दिया था।

Oh ho according to #paras 40 saal ke log budhe hote hai... pata nahi apne maa baap ko kya bolega??? N most imp iss show ke host @BeingSalmanKhan ko kya kahenge yeh? #bb13 @ColorsTV