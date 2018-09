लाइफ को वापस पटरी पर लाने के लिए कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार को बनाया अपना गुरु, सुबह से रात तक उन्हें फॉलो करते हैं

एंटरटेनमेंट डेस्क. ये तो सभी जानते है कि कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्दी ही अपने नए टीवी शो के साथ वापसी करने वाले हैं। लेकिन शायद ये बात कम ही लोग जानते है कि इन दिनों वे बॉलीवुड के एक सुपरस्टार की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। ये स्टार है । कपिल इन दिनों अक्षय से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। और उनकी ही तरह अपनी दिनचर्या भी बना ली है। अपनी हेल्थ को देखते हुए अक्षय की तरह वे भी आजकल जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। हालांकि, अक्षय ने पर्सनली उनसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा है। लेकिन फिर भी कपिल उन्हें फॉलो कर रहे हैं। कपिल ने अक्षय और उनकी लाइफस्टाइल को लेकर ट्वीट भी किया है।



'सोने का समय हो गया'

कपिल ने ट्वीट कर लिखा- 'चलो सोने का समय हो गया है। इन दिनों अक्षय कुमार पाजी को फॉलो कर रहा हूं'।

- कपिल के ट्वीट के बाद एक फैन ने उनसे पूछा कि वे कमबैक कर रहे हैं। कपिल ने जवाब दिया- 'दीवाली के आसपास नए शो के साथ कमबैक करूंगा। डेट अभी फाइनल नहीं हुई हैं'।

- बता दें कि डिप्रेशन की वजह से कपिल शर्मा छोटे पर्दे से दूर हैं। वे इन दिनों खुद पर ध्यान दे रहे हैं।

Chalo bye ..it’s time to sleep now.. good night .. following @akshaykumar Paji these days 😜