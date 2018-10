Danik Bhaskar Oct 07, 2018, 12:52 PM IST

टीवी डेस्क. कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा एक बार फिर से छोटे पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। शनिवार को कपिल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए ट्वीट में लिखा गया है कि जल्द वापस आ रहा हूं 'द कपिल शर्मा शो' लेकर आपके लिए सिर्फ सोनी टीवी पर। ट्वीट में कपिल ने टाटा स्काई यूजर्स को सोनी टीवी देखने के लिए हेल्पलाइन नम्बर भी शेयर किया है।

Jalad wapas aa raha hoon ‘The Kapil Sharma Show’ lekar aap ke liye sirf @SonyTV par. @TataSky subscribers Sony TV ka mazza without any additional cost lijiye, Abhi call kariye 18002086633 or email contact@tatasky.com