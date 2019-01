TV पर कमबैक के बाद कपिल की फीस में हुई भारी कटौती, कभी एक एपिसोड के लिए 80 लाख रुपए लेने वाले कपिल को अब मिल रहे इतने रुपए

। दिसंबर, 2018 में गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरथ (Ginni Chartarth) से शादी के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने टीवी पर वापसी कर ली है। कपिल का शो 'द कपिल शर्मा शो सीजन 2' (The Kapil Sharma Show) 29 दिसंबर से टीवी पर ऑनएयर हो चुका है। शनिवार और रविवार को आए शुरुआती दो एपिसोड लोगों को काफी पसंद आए और कपिल की काफी तारीफ भी हुई। हालांकि इस बार कपिल ने शो के लिए अपनी फीस में भारी कटौती की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कपिल को एक एपिसोड के लिए बतौर फीस 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं पिछले सीजन में कपिल एक एपिसोड के लिए 60 से 80 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। बता दें कि इस बार कपिल यह शो सलमान के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि पिछला सीजन उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। फिलहाल कपिल पैसे पर कम और लोगों का दिल जीतने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। को मिस कर रहे कपिल शर्मा...



कपिल ने अपनी शादी में सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) को इनवाइट किया था। सुनील ने भी शादी में आने का वादा किया था लेकिन किसी वजह से वो शादी में नहीं पहुंच सके थे। बाद में सुनील ग्रोवर ने कपिल और गिन्नी को सोशल मीडिया पर ही शादी की बधाई देते हुए ट्वीट किया था। सुनील के ट्वीट के करीब 20 दिन बाद अब कपिल शर्मा ने दोस्त की बधाई का जवाब दिया। कपिल ने लिखा- बहुत-बहुत धन्यवाद पाजी...मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं। बता दें कि हाल ही में एक इवेंट में भी सुनील ग्रोवर से जब कपिल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था- ''मैं बिल्कुल भी कपिल के खिलाफ नहीं हूं। शो के दौरान हमने सिर्फ अच्छी यादों को संजोया है और बुरी बातें पूरी तरह भुला चुके हैं। कपिल बेहद टैलेंटेड पर्सन हैं और हमने एक-दूजे से काफी कुछ सीखा है। हमने काफी लंबे वक्त तक साथ काम किया और उसकी अच्छी यादें आज भी मेरे जेहन में हैं।'' बता दें कि सुनील ग्रोवर इन दिनों शो 'कानपुर वाले खुरानाज' में काम कर रहे हैं।



कपिल के शो में कृष्णा और भारती को मिल रही इतनी फीस...

'द कपिल शर्मा शो' सीजन 2 के लिए कपिल को जहां 15 लाख रुपए प्रति एपिसोड मिल रहे हैं, वहीं कृष्णा अभिषेक एक एपिसोड के लिए 12 लाख रुपए ले रहे हैं। पहले सीजन में कुछ समय के लिए कपिल के शो की मेंबर रहीं भारती सिंह को भी करीब 10 से 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। कपिल के शो में किकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती और भी नजर आ रहे हैं।



खूब विवादों में रहे कपिल शर्मा...

- मार्च, 2018 में कपिल का नया शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ 3 एपिसोड के बाद ही इस शो को बंद करना पड़ा। ये शो सोनी चैनल ने कपिल के अनप्रोफेशनल रवैए के चलते बंद करने का फैसला लिया था। शो के दौरान खबरें आई थीं कि कपिल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जिसके चलते शूटिंग के लिए सेट पर भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके बाद कपिल डिप्रेशन में चले गए थे और ज्यादा शराब पीने लगे थे। उन्हें इलाज के लिए नोएडा के एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवाया गया था। कपिल की कथित एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस ने खुलासा किया था कि कपिल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।

- कपिल ने एक एंटरटेनमेंट साइट के एडिटर को फोन कर भद्दी-भद्दी गालियां दीं। कपिल का आरोप था कि एडिटर ने उनके खिलाफ गलत खबरें छापी थीं। इसके अलावा कपिल ने अपनी कथित एक्स-गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस और उनकी बहन नीति सिमोस के खिलाफ 25 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज कराई थी।

