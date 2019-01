Kapil Sharma net worth in crore: 25 करोड़ के बंगले के मालिक हैं कपिल शर्मा, 1.5 करोड़ की कार में हैं घूमते, शाहरुख खान की वैनिटी वैन भी ज्यादा महंगी है कपिल की वैन

. छोटे परदे के कॉमेडी किंग कपिल सर्मा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। 170 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ रखने वाले कपिल के पास एक से बढ़कर एक एक्सपेन्सिव चीजें हैं। इस पैकेज में हम आपको बता रहे हैं कपिल की 5 बेशकीमती चीजों के बारे में। करोड़ों की वैनिटी वैन मेंटेन करते हैं कपिल...



- कपिल नए शो 'द कपिल शर्मा शो' के साथ टीवी पर लौट आए हैं। कुछ टाइम पहले ही कपिल ने अपनी न्यू वैनिटी वैन की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'My new vanity van designed by DC'। इसके अलावा उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Make up room 😍'।

- कपिल शर्मा ने जब वैनिटी वैन खरीदी, तो यह सुर्खियों में रही। कपिल की वैनिटी वैन इंडस्ट्री की सबसे महंगी वैनिटी वैन में से एक है ये की वैनिटी से भी ज्‍यादा कीमती है। कपिल शर्मा की वैनिटी वैन की कीमत 5.5 करोड़ रुपए है।

- वैनिटी को ड‍िजाइनर दिलीप छाबड़िया ने खास तौर पर कपिल के लिए तैयार किया था। कपिल की नई वैनिटी वैन का लुक किसी हॉलीवुड मूवी में स्पेशल इफेक्ट के द्वारा बनाई गई सुपर व्हीकल के जैसा है।



आलीशान बंगले से लेकर कपिल के पास हैं लग्जरी कारें

- कपिल के पास लग्जरी मर्सिडीज कार है जो कि उनकी महंगी चीजों में से एक है। इसकी कीमत 1.19 करोड़ रुपए है।

- मर्सिडीज के अलावा कपिल के पास Volvo XC भी है। उनकी इस कार की कीमत 90 से 1.3 करोड़ के करीब है।

- में कपिल शर्मा के पास एक आलीशान बंगला भी है। इसमें ऐशो-आराम की हर सुविधाएं हैं। इस बंगले की कीमत 25 करोड़ रुपये है। कपिल जब पंजाब में होते हैं, तो इस बंगले पर भी जाते हैं।

- कपिल के पास मुंबई के डीएलएच एन्क्लेव में एक बेहद महंगा फ्लैट है। इस फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए है। कथित रूप से अवैध निर्माण की वजह से यह फ्लैट विवादों में भी रहा था।

- बता दें, फिल्मों में एक्टिंग के बाद अब कपिल निर्माता भी बन गए हैं, उन्होंने एक पंजाबी फिल्म 'सन ऑफ मंजीत सिंह' प्रोड्यूस की है। इस फिल्म को कपिल ने सुमित सिंह के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

पब्लिक प्लेस में कपिल ने बंद कर दिया था जाना

- कपिल ने कॉमेडी शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' बंद होने के (अप्रैल 2018) बाद से ही पब्लिक प्लेस में जाना बंद कर दिया था। शो बंद होने के बाद ये खबरें आई थीं कि वे गर्लफ्रेंड गिन्नी के साथ घूमने गए हैं। लेकिन बाद में आई रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वे किसी रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं।

- उन्होंने अपने सभी कामों से ब्रेक और सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी। वो सिर्फ डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे।