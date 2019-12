Dainik Bhaskar Dec 11, 2019, 06:25 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कपिल शर्मा 10 दिसंबर को बेटी के पिता बने हैं, उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने पहली वेडिंग एनिवर्सरी से दो दिन पहले मुंबई में बेटी को जन्म दिया। कपिल ने सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर करते हुए लिखा-हमारे घर बेटी आई है। आप सबकी दुआओं की जरुरत है, जय माता दी। कपिल की इस पोस्ट के बाद ही बधाईयों का सिलसिला चल पड़ा। फैन्स से लेकर कई सेलेब्स ने उन्हें पिता बनने की शुभकामनाएं दीं। कपिल बेटी के जन्म को लेकर काफी खुश हैं लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते वह कपिल शर्मा शो की शूटिंग से ब्रेक नहीं ले पाए हैं। यही वजह है कि पिता बनने के एक दिन बाद ही वह काम पर वापस लौट आए हैं।

दीपिका पादुकोण के साथ शूट किया शो: कपिल ने शो के मेकर्स को स्पष्ट कर दिया था कि शूटिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और वह तय शेड्यूल के मुताबिक ही शूट में हिस्सा लेंगे। 11 दिसंबर को उनके शो पर दीपिका पादुकोण और मेघना गुलजार पहुंचीं। वह शो पर 'छपाक' का प्रमोशन करती दिखेंगी। इसके बाद कपिल 'गुड न्यूज' की टीम के साथ एपिसोड शूट करेंगे।

Blessed to have a baby girl 🤗 need ur blessings 🙏 love u all ❤️ jai mata di 🙏