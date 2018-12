पति के साथ भारती सिंह ने तो बहन के साथ कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने एन्जॉय की कपिल शर्मा की संगीत सेरेमनी, खुद भांगड़ा करते दिखे कपिल : Inside Photos

. मंगलवार रात में कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ की संगीत सेरेमनी हुई। सेरेमनी में पॉपुलर सिंगर ऋचा शर्मा और उनके साथ दूसरे सिंगर्स ने दुर्गाजी के साथ शिव और भगवान कृष्ण के भजन गाए। सेरेमनी की इनसाइड फोटोज सामने आई हैं जिसमें कपिल के फ्रेंड्स जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। कॉमेडियन भारती सिंह अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ तो बहन आरती सिंह के साथ कृष्णा अभिषेक ने संगीत सेरेमनी एन्जॉय की। कपिल की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती और उनके साथ स्टैंडअप कॉमेडी शोज में पार्टिसिपेट कर चुके सुदेश लहरी भी सेरेमनी में मौजूद थे। इस दौरान कपिल की मां जनकरानी भक्ति में लीन होकर झूमती नजर आईं। वहीं कपिल खुद भी अपने संगीत में भांगड़ा डांस करते दिखे। बता दें कि 12 दिसंबर को में शादी करने जा रहे कपिल ने मार्च, 2017 में गिन्नी से अपने अफेयर की बात स्वीकार की थी। कपिल की शादी में नहीं आएंगे सिद्धू

- कपिल शर्मा के बेहद करीबी नवजोत सिंह सिद्धू शादी में शामिल नहीं होंगे। वो संगीत सेरेमनी में भी नहीं आए हैं जबकि इन सारे फंक्शन का वेन्यू सिद्धू के घर के पास में ही है।

- दरअसल सिद्धू किसी काम के सिलसिले में से बाहर हैं। यही वजह है कि वो कपिल की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे।

