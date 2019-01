कपिल यह रिसेप्शन खासतौर से पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स के लिए देने जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कपिल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी रिसेप्शन में बुलाने वाले हैं जिनसे हाल ही में वह मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ़ सिनेमा के उद्घाटन पर मिले थे। कपिल ने मोदी के सेंस ऑफ़ ह्यूमर की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया था जिसपर मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था-

जब कपिल शर्मा किसी के सेंस ऑफ़ ह्यूमर की तारीफ करें तो खुशी होती है, मैं भी कोई अपवाद नहीं,धन्यवाद कपिल।

When @KapilSharmaK9 appreciates somebody's humour, it sure makes that person happy and I am no exception. :)



Thank you for the kind words Kapil. https://t.co/SHVTH6vI8p