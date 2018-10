Danik Bhaskar Oct 08, 2018, 06:50 PM IST

टीवी डेस्क.कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने पॉपुलर शो- द कपिल शर्मा शो के साथ जल्द ही टीवी पर वापस कर रहे हैं। हाल ही में कपिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा- जल्द वापस आ रहा हूं द कपिल शर्मा शो लेकर सिर्फ आपके लिए सोनी टीवी पर।

Jalad wapas aa raha hoon ‘The Kapil Sharma Show’ lekar aap ke liye sirf @SonyTV par. @TataSky subscribers Sony TV ka mazza without any additional cost lijiye, Abhi call kariye 18002086633 or email contact@tatasky.com