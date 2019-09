Dainik Bhaskar Sep 21, 2019, 12:56 PM IST

टीवी डेस्क. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा शुक्रवार रात 'केबीसी 11' के वीकली स्पेशल एपिसोड 'कर्मवीर' में नजर आईं। वे वहां बाड़मेर, राजस्थान की रूमादेवी की मदद के लिए पहुंची थीं, जिन्होंने कसीदाकारी के काम को नया मुकाम देकर करीब 22 हजार महिलाओं की जिंदगी संवारी है। रूमा की कहानी सुनकर और उनसे प्रभावित होकर सोनाक्षी मदद के लिए गई थीं। लेकिन इस दौरान उनका कमजोर सामान्य ज्ञान देख लोग हैरान रह गए। खासकर रामायण से जुड़े एक प्रश्न की वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

आसान सा सवाल बिना लाइफलाइन के न दे सकीं

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी और रूमा देवी से पूछा था:- रामायण के मुताबिक, हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे?



A) सुग्रीव

B) लक्ष्मण

C) सीता

D) राम

इस सवाल के जवाब पर सोनाक्षी इस कदर अटकीं कि सही जवाब (लक्ष्मण) देने के लिए उन्हें लाइफलाइन 'आस्क दि एक्सपर्ट' का सहारा लेना पड़ा। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं। एक यूजर ने उनके परिवार का परिचय देते हुए लिखा है, 'सोनाक्षी का परिवार



शत्रुघ्न सिन्हा (पिता)

लव (भाई)

कुश (भाई)

राम (चाचा)

लक्ष्मण (चाचा)

भरत (चाचा)

उनके पिता के घर का नाम : रामायण

अब इस वीडियो को यह जानने के लिए देखिए क्यों सोनाक्षी ट्रेंड कर रही हैं?

Names of few people from #SonakshiSinha

's family:

Shatrughan (Dad)

Luv (Brother)

Kush (Brother)

Ram (Uncle)

Lakshman (Uncle)

Bharat (Uncle)

Name of his father's residence: RAMAYANA

Now watch this video to know why #YoSonakshiSoDumb is trending. pic.twitter.com/mlBsHPee2P