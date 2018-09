बिग बॉस के घर में गर्लफ्रेंड जसलीन नहीं, किसी और लड़की ने अनूप जलोटा से कहा - आज तो आप दिलीप कुमार लग रहे हो, सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए मजे - इतना मत चढ़ाओ कि जाकर सृष्टि को प्रपोज कर दें

मुंबई। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो ' ' को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं। बिग बॉस के घर में तीसरे दिन कंटेस्टेंट को पहले नॉमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इसी बीच घर के अंदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनूप जलोटा और खान सिस्टर्स नजर आ रहे हैं। इसी दौरान खान सिस्टर्स में से सबा अनूप जलोटा से पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूं। इस पर अनूप कहते हैं- तुम तो चैम्पियन हो। इसके बाद अनूप अपने चेहरे पर लगाने के लिए फेस क्रीम निकालते हैं, लेकिन इस दौरान उनके हाथ कांपते नजर आते हैं। फिर सबा अनूप से कहती हैं- सर आज तो आप बिल्कुल लग रहे हो। वहीं सोमी खान कहती हैं एक्सीलेंट टू गुड सर। यूजर बोले- अब इतना भी मत चढ़ाओ जलोटा जी को कि जाकर सृष्टि को प्रपोज कर दें...



- खान सिस्टर्स द्वारा अनूप जलोटा की तारीफ और उन्हें दिलीप कुमार जैसा बताने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी रिएक्ट किया। 'बिगबॉसहॉलिक' नाम के यूजर ने लिखा- ''जलोटा दिलीप कुमार जैसे लग रहे...दीदी झूठ भी बोलो तो लिमिट में बोलो। अब इतना भी मत चढ़ा दो अनूप जी को कि कल जाके सृष्टि को प्रपोज कर दें।'' वहीं स्वीटी नाम की एक और यूजर ने लिखा- ''ओहो! जलोटा जी का मेकअप टाइम, ऐसे ही नहीं मगन किया है।''

यहां देखें ट्वीट...

Jalota as dleep kumar 😂 wow excellent , didi jhooth bhi bolo to limit me bolo 😂 ab itna mt chadha do Anup jee kl jake shristy ko propose kr de🤣 #bb12 #BiggBoss12 #AnupJalota #ShrishtyRode #JasleenMatharu #BB12onVoot pic.twitter.com/T0SV21TvPD