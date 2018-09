42 की उम्र में शादी के बंधन में बंधीं 'खिचड़ी' और 'बा, बहू और बेटियां' की एक्ट्रेस, पति के साथ सामने आई First Photo

हसबैंड के साथ सुचिता त्रिवेदी।

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी सीरियल 'बा बहू और बेटियां', 'खिचड़ी' और 'कहानी घर-घर' की जैसे फेमस शोज में काम कर चुकीं 42 साल की सुचिता त्रिवेदी रविवार को शादी के बंधन में बंध गईं। सुचिता की हसबैंड निगम पटेल के साथ पहली फोटो सामने आई है। इस फोटो में सुचिता रेड कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। सुचिता ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक फोटो शेयर की है। इस पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'My first better half @instafalguni prepping me before I take the step towards life with my forever best half @nigam2828'. मेहंदी सेरेमनी में शामिल हुए थे टीवी सेलेब्स...



- बता दें कि गुरुवार को उनकी मेहंदी सेरेमनी हुई थी। इसकी फोटोज सुचिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं।

- मेहंदी सेरेमनी में टीवी एक्ट्रेस रिद्धी डोगरा, राकेश वशिष्ट, निशांत भट्ट, एकता कॉल और क्रुतिका देसाई शामिल हुए थे।

- सुचिता ने 1983 में की फिल्म 'वो सात दिन' से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। सुचिता की फिल्मों की लिस्ट में 'फिराक', 'कुछ कुछ लोचा है' और 'मिशन कश्मीर' शामिल है। वे 'कॉमेडी सर्कस' में भी नजर आ चुकी हैं ।