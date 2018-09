मिस्टर बजाज ही नहीं, आज के एपिसोड में दिख सकती है कोमोलिका की भी पहली झलक

मुंबई। ड्रामा क्वीन का पॉपुलर टीवी सीरियल 'कसौटी जिंदगी की' रीबूट वर्जन 25 सितंबर से ऑनएयर हो चुका है। शो के पहले दिन दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया है। हालांकि शो के आखिर में एक मिस्ट्री मैन को दिखाया गया, जिसके बाद लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि आखिर ये है कौन। वैसे यह शख्स कौन है, इसका खुलासा आज के एपिसोड में हो सकता है। हालांकि दर्शकों की मानें तो यह मिस्ट्री मैन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बजाज हो सकता है।

दरअसल, शो के पुराने वर्जन में भी मिस्टर बजाज का किरदार शराब में डूबे रहने वाले बिजनेसमैन का था। फर्स्ट एपिसोड में जिस तरह से मिस्ट्री मैन की एंट्री हुई उससे तो यही लगता है कि ये कोई और नहीं मिस्टर बजाज ही हैं। हालांकि शो में मिस्टर बजाज की एंट्री इतनी जल्दी होने से दर्शक जरूर थोड़े हैरान हैं।

आज दिख सकती है कोमोलिका की पहली झलक...

इसी बीच एकता कपूर ने एक चौंकाने वाला ट्वीट किया है। अपने हालिया ट्वीट में एकता ने दर्शकों को कन्फ्यूज करते हुए लिखा है- "पुराने मजबूत तारों को नए के साथ जोड़ते हैं। जहां तक कोमोलिका की बात है, तो चलो देखते हैं कि वो कब आती है। शायद आज रात...शायद नहीं...।" एकता कपूर के इस ट्वीट के बाद इस सीरियल को पसंद करने वाले दर्शकों की धड़कनें और बढ़ गई हैं।



हिना खान निभा रहीं कोमोलिका का किरदार- उर्वशी ढोलकिया

वैसे, जबसे सीरयल के नए वर्जन की चर्चा है, तभी से कोमोलिका के नए किरदार और लुक के चर्चे भी खूब हैं। वैसे, शो के पुराने वर्जन में कोमोलिका का किरदार प्ले करने वाली उर्वशी ढोलकिया ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बार कोमोलिका का किरदार हिना खान निभा रही हैं। उर्वशी ने कहा- ''एकता कपूर ने जिस तरह 18 साल पहले मुझ पर भरोसा किया था, वही भरोसा अब वो हिना खान के साथ दिखा रही हैं। मैं हिना को इस रोल के लिए शुभकामनाएं देती हूं।''

यहां देखें ट्वीट...

Old strong arcs remain with new ones added!!! As far as komolika goes hmmm let’s see when she comes ;) ? Maybe tonight maybe not:)