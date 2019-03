हिना खान ने 'कसौटी जिंदगी के' सेट पर खेली जमकर होली, पूजा बेनर्जी को घसीटकर लगाया रंग, वीडियो हुआ वायरल

मुंबई. टीवी शो 'कसौटी जिंदगी के' सेट पर हिना खान ने अपने को-स्टार के साथ जमकर होली खेली, और पूजा बेनर्जी को सभी दोस्तों ने जमीन पर घसीटकर रंग लगाया, जिसके बाद उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया है। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो हो रहा वायरल...

हिना खान और पूजा बेनर्जी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर कैप्शन दिया गया है, "होली सेलिब्रेशन ऑन द सेट्स ऑफ कसौटी" फैंस वीडियो को काफी पंसद कर रहे हैं। इसमें सभी स्टार्स रंगों में सराबोर हैं। वहीं हिना खान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उनका रंगों से बुरा हाल हो रखा है, लेकिन फिर भी वे होली खेलने से पीछे नहीं हट रही हैं। हिना खान सेट पर सभी को ढूंढकर रंग लगा रही हैं। उनके वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, "ये टीका मूवमेंट मीडिया को बताएगा हमारे बीच मतभेद का कोई मुद्दा नहीं है... कोमोस्वैग"।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए कई वीडियोज

हिना के होली स्वैग के कई वीडियोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए हैं। इनको देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीती रात उन्होंने कितनी मस्ती की होगी। बहरहाल, बता दें, हिना खान जल्द ही एकता कपूर के टीवी सीरियल 'कसौटी जिंदगी के' को अलविदा कहने वाली हैं। दरअसल, खबरों की मानें तो वे अगले महीने से बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग करेंगी, इसके कारण हिना ने इस टीवी सीरियल से लंबा ब्रेक लेने की सोची है।

Insta update by @sahilanandofficial of holi❤️❤️ also notice Erica and hina giving flying kiss to each other! There are no feuds between them guys stop spreading rumours! Spread love❤️❤️ @the_parthsamthaan @iam_ejf @poojabanerjeee @realhinakhan #kasautiizindagiikay #kasautiizindagiikay2 #parthsamthaan #ejf #hinakhan #anupre

