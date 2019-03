हिना खान कपड़ों को लेकर सोशल माीडिया पर हुईं ट्रोल, यूजर्स बोले- 'कभी तो खुद के खरीदे कपड़े पहनकर फोटो पोस्ट किया करो'

. एक्ट्रेस हिना खान एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उन्हें सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कपड़ों को लेकर ट्रोल किया है। एक यूजर ने लिखा, "स्पॉन्सर्ड के कपड़े कितना पहनोगी कभी तो खुद के खरीदे हुए कपड़े पहनकर फोटो पोस्ट किया करो, फ्री का खाने में बड़ा मजा आता है।" दरअसल, हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है और उसके साथ कैप्शन दिया है, "होली स्वैग" जिसके बाद हिना यूजर्स के निशाने पर आ गईं। यूजर्स ने फोटो पर किए कई तरह के कमेंट्स...

यूजर्स ने हिना की फोटो पर कई तरह के कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा, "मैं तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम घमंडी हो।" इतना ही नहीं एक ने तो लिखा, तुम इतना मेकअप क्यों करती हो कभी तो लोगों को अपना चेहरा दिखाओ। बता दें, हिना ने इस फोटो में एक व्हाइट कलर की डिजाइनिंग ड्रेस पहनी हुई है। इसमें वो काफी सुंदर दिखाई दे रही हैं।

🔥🌈 #KomoliciousSwag #HoliSwag

