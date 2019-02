मां ने ही बेटी को दिया जहर, बिगड़ी हालत, अस्पताल में कराया भर्ती.. 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' शो में इस सीन को देख भड़के दर्शक, मेकर्स पर फूटा गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क. 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' सीरियल की गिनती टीवी के पॉपुलर शो में की जाती है। लेकिन इस शो के मेकर्स को सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड की वजह से आलोचना झेलनी पड़ रही है। इस एपिसोड में मां द्वारा बेटी को जहर देते हुए दिखाया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। ये एपिसोड दर्शकों को पसंद नहीं और वे मेकर्स पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं...



- एक यूजर ने पूछा- 'एक मां अपनी ही बेटी को जहर देकर मारना चाहती है, ऐसा क्यों दिखाया गया'। यूजर्स इस तरह के सीन पर रोक तक लगाने की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने भड़ास निकालते हुए कहा- 'शो में क्या दिखाना चाहते हो, शरम आनी चाहिए'।



- एक ने कमेंट किया- 'मां अपनी बेटी के साथ गलत कर रही है ये दिखाकर क्या मैसेज दिया जा रहा है'। एक ने कमेंट किया- 'मां को इस तरह से दिखाना बहुत ही गलत है, ऐसे शो को बंद कर देना चाहिए'। एक ओर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'सब पागल हो गए है कुछ भी दिखाते है एंटरनेटमेंट के नाम पर'।

What a crap they are showing in #kulfikumarbajewala like seriously @StarPlus are you in your sense

What kind of example you want to set that mother are giving the possion to her own child with her own hand how can you think that type of shit😠😠

Kindly monitor before telecast