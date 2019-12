Dainik Bhaskar Dec 28, 2019, 04:30 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अभिनेता कुशल पंजाबी का अंतिम संस्कार शनिवार को मुंबई में किया गया। कुशल के करीबी दोस्त करणवीर बोहरा और चेतन हंसराज के अलावा अभिनेता और टीवी होस्ट अर्जुन बिजलानी, सुशांत सिंह, बख्तियार ईरानी, उनकी पत्नी तनाज और बहन डेलनाज, अभिनेता एजाज खान, अभिनेत्री दृष्टि धामी और डायरेक्टर-स्क्रीनराइटर केन घोष समेत टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई सेलेब्स उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे।

शुक्रवार को कुशल ने की आत्महत्या

37 साल के कुशल पंजाबी का निधन शुक्रवार को मुंबई में हुआ। उनके दोस्त करणवीर बोहरा ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। करन ने कुशल की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा था, "तुम्हारे जाने की खबर से मैं हैरान हूं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मुझे पता है कि तुम एक बेहतर जगह पर हो। तुमने मुझे हमेशा जीवन के प्रति प्रेरित किया है। मैं तुम्हें डांसिंग डैडी के तौर पर याद करूंगा।"

Ur demise has shocked the hell out of me.I'm still in denial @PunjabiKushal I know you are in a happier place,but this is unfathomable.

You really inspired me with the way you saw life, but what was I to know.

I will always remember u as a #dancingdaddy #fit & a #lifeenthusiast pic.twitter.com/qv31QMH8C8