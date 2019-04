टीवी डेस्क. एंड टीवी का शो भाबी जी घर पर हैं विवादों में घिर गया है। 5 अप्रैल के एपिसोड में शो के किरदार मनमोहन तिवारी और अंगूरी बीजेपी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनवा रहे थे। एक मनोरंजक शो में बीजेपी का चुनाव प्रचार देख महाराष्ट्र कांग्रेस ने चैनल और बीजेपी के विरुद्ध चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है।

पेड न्यूज से की तुलना : महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोमवार को टीवी शो के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से की। इस शिकायत में कांग्रेस ने टीवी शो के खास एपिसोड की तुलना पेड न्यूज से की है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग बीजेपी और चैनल पर उचित कार्रवाई करे।

ट्विटर पर शेयर की शो की क्लिप : महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था- मैं मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने वाले टीवी चैनल और प्रोडक्शन टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा। उन्होंने एपिसोड की क्लिप भी शेयर कीं जिसमें एक्टर्स मोदी सरकार की योजनाओं के लाभ गिना रहे थे।

In a shameless case of paid promotion @narendramodi govt is using TV serials for their propaganda.

This from 'Bhabhiji Ghar par hai'

Please don't tell us that this "akhand bharat ke liye din raat kaam karne wala" is part of script

And what is @ECISVEEP actually doing!!! pic.twitter.com/MCkIiQpTAb